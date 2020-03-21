لمواجهة كورونا.. برلمانية للمواطنين: صلوا في البيت وأكثروا من الدعاء

طالبت النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب بالبرلمان، المصريين بالبقاء في منازلهم والالتزام بقرارات الحكومة الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ولحين الانتهاء من هذه الأزمة، بحيث يكون النزول للضرورة القصوى فقط.





وقالت نصير في تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه لا مانع من الصلاة في البيت خلال هذه الفترة وتعليق صلاة الجمعة، منعا لنشر الفيروس خلال التجمعات بالمساجد، مردفة: "أكثروا من الصلاة داخل المنزل.. وادعوا ربنا يزيح هذه الغمة".





كما طالبت النائبة، المصريين بعدم التهاون في تحذيرات الحكومة خاصة وزارة الصحة، والعمل على تعقيم وتطهير المنازل باستمرار، وغسل اليدين وتجنب وضعها على الوجه العينين، بجانب تجنب الأحضان والقبلات والتلامس.