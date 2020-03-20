قبل دقائق من الموعد .. محافظ القاهرة يهدد بعقوبات للمخالفين بعدم غلق المحال .. شاهد

قبل دقائق من الموعد المحدد لغلق المحال بالعاصمة تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء محافظة القاهرة تناشد المواطنين وأصحاب المحال الإلتزام بمواعيد الغلق فى السابعة مساءً حرصًا على الصحة العامة .
وأشار محافظ القاهرة أن غير الملتزمين بالقرار يعرضون انفسهم للعقوبة القانونية مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأى تراخى أو استثناءات عندما يتعلق الأمر بصحة وحياة مواطنيها .
قاد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حملة مكبرة شملت شوارع قصرالنيل والشواربي والألفى و٢٦ يوليو وميدان عرابي والأزهر والحسين وشارع النصر وعباس العقاد وشارع النزهة بحي شرق مدينة نصر وشارع الميرغني وميدان روكسى.
وجاءت الحملة للتأكد من التزام المحال بقرار رئيس مجلس الوزراء باغلاق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات) ، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب والذى بدأ سريانه الساعة السابعة مساءً ويستمر للساعة السادسة صباحًا حتى نهاية الشهر الجارى.
ولا يسرى هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.
وشدد محافظ القاهرة على نوابه ورؤساء الأحياء بمتابعة تنفيذ القرارات التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا بكل حزم حرصًا على سلامة المواطنين.