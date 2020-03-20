قبل دقائق من الموعد .. محافظ القاهرة يهدد بعقوبات للمخالفين بعدم غلق المحال .. شاهد

قبل دقائق من الموعد المحدد لغلق المحال بالعاصمة تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء محافظة القاهرة تناشد المواطنين وأصحاب المحال الإلتزام بمواعيد الغلق فى السابعة مساءً حرصًا على الصحة العامة .





وأشار محافظ القاهرة أن غير الملتزمين بالقرار يعرضون انفسهم للعقوبة القانونية مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأى تراخى أو استثناءات عندما يتعلق الأمر بصحة وحياة مواطنيها .



