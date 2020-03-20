من منزل البطل شبراوي.. أميرة العقدة تقدم فقرة خاصة من كل يوم أسم مع والدة الشهيد بمناسبة عيد الأم

تقدم الإعلامية أميرة العقدة، غدا السبت حلقة جديدة من برنامج «كل يوم اسم» حصريا عبر شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية Egyptian TV ضمن خطة التطوير الجديدة.





وتقدم الإعلامية أميرة العقدة في حلقة الغد السبت، حلقة خاصة بمناسبة عيد الام بعنوان "مصر تحتفل بعيد الأم .. اعرف حكايته"، ولقاء خاص من منزل الشهيد البطل أحمد الشبراوي وحوار حصري مع والدة الشهيد لكشف تفاصيل وتصريحات خاصة لأول مرة.





وستعرض "أميرة العقدة " فقرة بعنوان حصرية بعنوان "الخالة والدة"، بمناسبة عيد الام وتستضيف فيها "ماما نونا" السيدة التي أصرت على تربية أولاد شقيقتها بعد وفاة والدتهم، كما تلتقي بـ "ماما صفاء" السيدة التي حاربت السرطان ونجحت في تربية أبنائها، والتي تم اختيارها من السوشيال ميديا لتكريمها، وتفاصيل جديدة عن مؤسسة "بهية" ومفاجأة للأم المثالية على الهواء، و مبادراتها لمساعدة السيدات لمواجهة علاج سرطان الثدي والكشف المبكر.





برنامج "كل يوم اسم" بطابع اجتماعي يسلط الضوء على القضايا الاجتماعية التي تتعلق بالمواطن المصري، وكذلك الظواهر الاجتماعية التي تطرأ على الحياة اليومية في مصر، يذاع يومي السبت والأحد مع أميرة العقدة.





رئيس تحرير برنامج «كل يوم اسم»، مي الجراحي، ومشرف عام التطوير، حازم الحديدي، و يذاع يومي السبت والأحد من ٣ عصرا الى ٥ مساء مع أميرة العقدة على القناة الأولى والفضائية المصرية Egyptian TV.





ويستضيف البرنامج نماذج من الشباب في سن المراهقة للحديث بوضوح والتعبير عن مشكلاتهم، كما يعرض آراء متخصصين حول ذلك في حلقة نقاشية تشتمل قضية المراهقة وأزماتها أسبابها وعلاج مشكلات هذه الفئة العمرية.