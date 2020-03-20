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ديني

الأوقاف تعلن غلق مسجد السيدة زينب

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:47 م
مسجد السيدة زينب
مسجد السيدة زينب .. ارشيفية
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عبد الرحمن محمد
قررت وزارة الأوقاف غلق مسجد السيدة زينب غلقا كاملا لحين عودة الدراسة بالمدارس والجامعات.

 وقالت الأوقاف في بيان رسمي لها  ان القرار جاء من باب إعلاء المقاصد الشرعية والمصلحة الوطنية معًا، والتي تأتي قضية الحفاظ على النفس في القلب منهما . 

وأضافت الوزارة أنه ونظرًا لتجمع المريدين القاصدين للمسجد خارج الضريح بعد صلاة الجمعة ونظرًا لتكاثر الأعداد كلما اقتربت الليلة الختامية للمولد ، ونظرا لما لا يحتمله الوقت الراهن من مثل هذه التجمعات تقرر الغلق بالكامل في اطلر الاجراءات الاحترازية التي تتهذها الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا .
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