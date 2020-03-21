بسبب تفشي كورونا في إيطاليا مازيراتي تؤجل طرح maserati mc 20 .. صور

بعد ارتفاع أعداد المصابين والمتوفين بوباء كورونا في إيطاليا قررت الشركة الايطالية مازيراتي تأجيل طرح الموديل الأغلى والاسرع عالميا maserati mc 20 بعدما كان من المفترض طرحها مايو المقبل ولكن الشركة اتخذت قرارها النهائي بضرورة التأجيل نظرا للحالة التي تمر بها البلاد .









وكانت ضمن الاجرائات التي اتخذتها الشركة إيقاف العمل في مصنع مازيراتي في بإيطاليا حتى نهاية شهر مارس المقبل وكانت هذة ضمن الاجرائات الاحترازية التي اتخذتها البلاد بعدما اعلنت تعطيل جميع المصانع بل الحياة بشكل عام هناك بعدما فقدت 5 آلاف ضحية منذ بداية ظهور هذا الفيروس.











تشتهر مازيراتي MC20 بصفات رياضية خارقة تمكنها من الوصول لسرعات عالية جدا ، أما الرمز MC فهو يشير إلى إسمها Maserati Corse ، ويرمز الرقم 20 للعام الحالي 2020 .







