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سيارات

بسبب تفشي كورونا في إيطاليا مازيراتي تؤجل طرح maserati mc 20 .. صور

السبت 21/مارس/2020 - 05:11 ص
maserati mc 20
maserati mc 20
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اشرف عطية
بعد ارتفاع أعداد المصابين والمتوفين بوباء كورونا في إيطاليا قررت الشركة الايطالية مازيراتي تأجيل طرح الموديل الأغلى والاسرع عالميا maserati mc 20 بعدما كان من المفترض طرحها مايو المقبل ولكن الشركة اتخذت قرارها النهائي بضرورة التأجيل نظرا للحالة التي تمر بها البلاد . 


نتيجة بحث الصور عن maserati mc 20


وكانت ضمن الاجرائات التي اتخذتها الشركة إيقاف العمل في مصنع مازيراتي في بإيطاليا حتى نهاية شهر مارس المقبل وكانت هذة ضمن الاجرائات الاحترازية التي اتخذتها البلاد بعدما اعلنت تعطيل جميع المصانع بل الحياة بشكل عام هناك بعدما فقدت 5 آلاف ضحية منذ بداية ظهور هذا الفيروس.


نتيجة بحث الصور عن maserati mc 20


تشتهر مازيراتي MC20 بصفات رياضية خارقة تمكنها من الوصول لسرعات عالية جدا ، أما الرمز MC فهو يشير إلى إسمها Maserati Corse ، ويرمز الرقم 20 للعام الحالي 2020 .



نتيجة بحث الصور عن maserati mc 20

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