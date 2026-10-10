تشكيل طرابزون سبور المتوقع أمام سامسون سبور في الدوري التركي

يستعد فريق طرابزون سبور، بمشاركة النجم المصري محمد صلاح، لخوض مواجهة جديدة في منافسات الدوري التركي لكرة القدم، عندما يحل ضيفًا على نظيره سامسون سبور، عصر اليوم السبت، ضمن منافسات موسم 2026/2027.

موعد مباراة طرابزون سبور وسامسون سبور

ويستضيف ملعب «سامسون» المواجهة المرتقبة بين طرابزون سبور وسامسون سبور، في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري التركي، حيث يسعى الفريق الضيف إلى مواصلة انتصاراته والتقدم في جدول الترتيب، مستفيدًا من الحالة الفنية المميزة التي يعيشها لاعبوه خلال الفترة الأخيرة.

ويدخل طرابزون سبور اللقاء وهو يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 10 نقاط، بينما يعاني سامسون سبور من تراجع نتائجه، إذ يأتي في المركز السادس عشر بعدما جمع 4 نقاط فقط.

محمد صلاح يقود طموحات طرابزون سبور

ويأمل طرابزون سبور تحقيق الفوز في مباراة اليوم، ومواصلة عروضه القوية، بعدما حقق انتصارًا عريضًا على جالطة سراي في الجولة الماضية بأربعة أهداف دون مقابل، في مباراة شهدت تألقًا لافتًا للنجم المصري محمد صلاح.

وقدم صلاح أداءً استثنائيًا خلال المواجهة الماضية، بعدما نجح في تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدف آخر، ليؤكد أهميته الكبيرة في المنظومة الهجومية للفريق، ويمنح زملاءه دفعة معنوية قوية قبل مواجهة سامسون سبور.

ويطمح الفريق إلى استغلال تألق نجمه المصري من أجل حصد النقاط الثلاث، وتعزيز موقعه في جدول الترتيب، خاصة أن الفوز قد يساعده على الاقتراب من مراكز المقدمة، في ظل المنافسة القوية بين الأندية التركية خلال الموسم الحالي.

التشكيل المتوقع لطرابزون سبور أمام سامسون سبور

ومن المتوقع أن يخوض طرابزون سبور المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: فاجنر بينا، ستيفان سافيتش، شيبويكي نوايو، مصطفى إسكيلاتش.

خط الوسط: مليح كاباساكال، فابينيو.

خط الهجوم: محمد صلاح، إرنست موتشي، نواه سافيولو.

ويترقب جمهور طرابزون سبور ظهورًا جديدًا مميزًا من محمد صلاح، على أمل أن يواصل تألقه التهديفي ويساهم في قيادة فريقه لتحقيق انتصار جديد في مشوار المنافسة على لقب الدوري التركي