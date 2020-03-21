الحكومة تخصص خطا ساخنا للإبلاغ عن فتح المقاهى والمطاعم والمحال بعد 7 مساء

خصصت الحكومة خطا ساخنا للإبلاغ عن فتح جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز والمحال التجارية ووحدات الطعام المتنقلة بمختلف أنحاء الجمهورية وذلك من الساعة الـ 7 مساءًا الى الـ 6 صباحًا حتى 31 مارس الجاري وهو : 01150606783.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والخاص بغلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز والمحال التجارية ووحدات الطعام المتنقلة بمختلف أنحاء الجمهورية وذلك من الساعة السابعة مساءًا الى السادسة صباحًا حتى 31 مارس الجاري، كإجراء احترازي للحد من التجمعات وتفعيلًا للإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا، ويستثني من القرار المخابز ومحال البقالة والسوبرماركت والصيدليات وخدمات توصيل الطلبات للمنازل.