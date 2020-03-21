الحكومة تخصص خطا ساخنا للإبلاغ عن فتح المقاهى والمطاعم والمحال بعد 7 مساء

خصصت الحكومة خطا ساخنا للإبلاغ عن فتح جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز والمحال التجارية ووحدات الطعام المتنقلة بمختلف أنحاء الجمهورية وذلك من الساعة الـ 7 مساءًا الى الـ 6 صباحًا حتى 31 مارس الجاري وهو : 01150606783.



