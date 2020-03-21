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منوعات

منها 4 مدن عربية.. تعرف على قائمة العواصم الأكثر حزنا في 2020

السبت 21/مارس/2020 - 08:44 ص
اليمن
اليمن
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أماني إبراهيم
نشرت مجلة "فوربس"، تقريرها السنوي لمؤشر السعادة لعام 2020 لتعرض أسماء البلاد الـ 20 الأكثر سعادة في العالم، والتي تصدرتها فنلندا وكان في آخر مرتبة بلجيكا.

وبالتزامن مع تفشي فيروس كورونا التاجي (كوفيد-19) حول العالم، حرصت المجلة لأول مرة على تحديد أسماء المدن أيضا الأكثر تعاسة حول العالم، وتم تحديدها وفقا لعدة عوامل متغيرة منها الدخل، والثقة، ومتوسط العمر.


وبحسب المجلة فإن هذه المدن الحزينة تشترك في عدة أمور، منها أنها تقع في أفريقيا والشرق الأوسط، ومنها ما شهدت الحرب مثل كابول في أفغانستان وصنعاء في اليمن، والصراع في غزة بفلسطين، أو الكوارث الطبيعية.

وعلى الرغم من أن عدة مدن أخرى تشهد مآسي وحزن اكبر في الوقت الحالي بسبب فيروس كورونا مثل مدينة وووهان بالصين ومدنبـ إيطاليا، إلا أن التقرير لم يذكرها، وهذه قائمة بالمدن الأكثر تعاسة حول العالم: 

1. كابول ، أفغانستان
2. صنعاء اليمن
3. غزة ، فلسطين
4 - بور - برنس ، هايتي
5. جوبا ، جنوب السودان
6. دار السلام ، تنزانيا
7. دلهي ، الهند
8 - ماسيرو ، ليسوتو
9 - بانجي ، جمهورية أفريقيا الوسطى
10. القاهرة ، مصر
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