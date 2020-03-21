ليس الجهاز التنفسي فقط.. أعراض جديدة تشير لإصابتك بكورونا

توصلت دراسة حديثة إلى أن مشاكل الجهاز التنفسي ليست هي الدليل الوحيد على الإصابة بكورونا، فبعض مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإسهال والقيء وفقدان الشهية قد تكون أحد أعراض الفيروس التاجي.





ووجدت دراسة أجريت على 204 مريض في مدينة ووهان الصينية نقطة تفشي COVID-19، أن 99 مريضًا (48.5%) انتقلوا المستشفى بمشاكل في الجهاز الهضمي كمرض رئيسي.





لم يكن لدى غالبية هؤلاء الأشخاص أي أمراض هضمية كامنة، لكن مثل فقدان الشهية (83%) والإسهال (29%) من الأعراض الرئيسية للمرضى كورونا وفقًا للدايلي ميل.





تشمل مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى التي تم الإبلاغ عنها القيء (0.8%) وآلام البطن (0.4%)،

كما عانى معظم المرضى من مشاكل في الجهاز التنفسي مثل السعال الجاف المستمر أو صعوبة في التنفس.





بالإضافة إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، لكن 7 مرضى في الدراسة أظهروا أعراض الهضم فقط، ووفقًا للفحص الذي أجراه باحثون صينيون من قبل أكاديميين آخرين، نشرت هذا الأسبوع في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي.









لماذا يسبب مرض كورونا فيروس أعراضًا هضمية؟





يعتقد باحثون صينيون أن كورونا COVID-19 يسبب أعراضًا في الجهاز الهضمي لأن بإمكانه غزو جسم الإنسان عن طريق الارتباط بمستقبل إنزيم أنجيوتنسين 2 (ACE-2)، ويمكن أن يتسبب ذلك في إصابة أنسجة الكبد وتلف الجهاز الهضمي بشكل غير مباشر أو مباشر من خلال استجابة التهابية.