بسبب كورونا.. حفيظ دراجي يوجه رسالة مؤثرة للعالم





وكان نص التغريدة التي نشرها دراجي منذ قليل كالآتي" في زمن الكورونا.





انكسرت الأمم، وارتعد الجبابرة خوفا من مجرد فيروس.

_ لقد أصبح كل قوي ضعيف،

_ كل كبير صغير،

_ كل غني فقير،

_ كل متجبر ذليل،



وتابع دراجي متضرعا بالدعاء

اللهم نحن الضعفاء وأنت القوي، نحن الأذلاء وأنت العزيز، نحن الصغار وأنت الكبير، نحن الفقراء وأنت الغني، لا إله إلا الله محمدا رسول الله





في زمن الكورونا.



انكسرت الأمم، وارتعد الجبابرة خوفا من مجرد فيروس.

_ لقد أصبح كل قوي ضعيف،

_ كل كبير صغير،

_ كل غني فقير،

_ كل متجبر ذليل،



اللهم نحن الضعفاء وأنت القوي،

نحن الأذلاء وأنت العزيز،

نحن الصغار وأنت الكبير،

نحن الفقراء وأنت الغني،

لا إله إلا الله محمدا رسول الله — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) March 21, 2020





يذكر أن حفيظ دراجي صاحب الجنسية الجزائرية أحد أهم وأفضل المعلقين بالوطن العربي حيث يتيمز بنبرة صوت مميزة وكلمات شهيرة جدا فضلا عن تعليقه على جميع المسابقات الدولية و الإقليمية خلال آخر عقدين من الزمن .

وجه حفيظ دراجي معلق شبكة قنوات "بي إن سبورت" رسالة مؤثرة للعالم عبر حسابه الرسمي بتويتر بعد توقف النشاط الرياضي بالعالم بسبب وباء كورونا المنتشر والذي أدى إلى تعطل جميع الأنشطة على كافة الأصعدةى على مستوى العالم.