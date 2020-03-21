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رياضة

بسبب كورونا.. حفيظ دراجي يوجه رسالة مؤثرة للعالم

السبت 21/مارس/2020 - 10:26 ص
صدى البلد
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القسم الرياضي
وجه حفيظ دراجي معلق شبكة قنوات "بي إن سبورت" رسالة مؤثرة للعالم عبر حسابه الرسمي بتويتر بعد توقف النشاط الرياضي بالعالم بسبب وباء كورونا المنتشر والذي أدى إلى تعطل جميع الأنشطة على كافة الأصعدةى على مستوى العالم.

وكان نص التغريدة التي نشرها دراجي منذ قليل كالآتي" في زمن الكورونا.

انكسرت الأمم، وارتعد الجبابرة خوفا من مجرد فيروس.
_ لقد أصبح كل قوي ضعيف،
_ كل كبير صغير،
_ كل غني فقير،
_ كل متجبر ذليل،


وتابع دراجي متضرعا بالدعاء

اللهم نحن الضعفاء وأنت القوي،
نحن الأذلاء وأنت العزيز،
نحن الصغار وأنت الكبير،
نحن الفقراء وأنت الغني،
لا إله إلا الله محمدا رسول الله


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