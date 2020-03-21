كورونا يفتك بأمريكا وأوروبا.. انهيار القطاعات الطبية والاقتصادية

أقدمت 3 ولايات أمريكية كبرى على فرض العزل أو "الحد من الحركة" على مواطنيها من أجل مواجهة العاصفة التي خلفها فيروس كورونا، الذي بدأ يجهد بالفعل النظم الصحية بشدة في أجزاء واسعة من أوروبا.





وأعلنت ولايتي نيويورك وإلينوي أنهما ستقيدان حركة السكان إلى حد كبير في منازلهم ابتداء من نهاية هذا الأسبوع، بعد أن فعلت كاليفورنيا أكبر ولاية أميركية ذلك، أمس الجمعة، وستسري تلك القيود على الحركة اليوم السبت في إلينوي وغدا الأحد في نيويورك، في حين تستعد ولايتي كونيتيكت وأوريغون لخطوات مماثلة.





وفي وقت سابق، أعلن عمدة نيويورك أن جميع العاملين في القطاعات غير الأساسية سيطلب منهم البقاء في منازلهم قدر الإمكان، وسيتم حظر التجمعات بأي حجم، كما سيتم عمل استثناءات للمهمات الأساسية، مثل شراء البقالة والأدوية، وممارسة الرياضة. بحسب ما ذكرت قناة العربية.





واقتصاديا أدت عمليات الإغلاق في ولاية كاليفورنيا وغيرها من الولايات إلى انهيار أسواق الأسهم مرة أخرى. كما شهدت وول ستريت أسوأ أسبوع لها منذ الأزمة المالية عام 2008، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 900 نقطة وبانخفاض 17 بالمائة خلال الأسبوع.





ويحاول المسؤولون في الولايات المتحدة الحد من تكرار ما حدث في الصين وأوروبا، حيث أنهكت الخدمات الطبية في مدينة ووهان وسط الصين في وقت سابق من هذا العام، كما بدأ الجسم الطبي في إيطاليا وإسبانيا يرزحان أيضًا تحت ظل "الوباء" الذي قضى على أكثر من 11 ألف شخص حول العالم، وأصاب أكثر من ربع مليون في آخر الإحصاءات. كما طلبت بريطانيا من 65 ألف ممرض وطبيب متقاعد العودة إلى العمل.





جدير بالذكر أن إيطاليا وإسبانيا سجلتا في الأيام الأخيرة قفزات في عدد الوفيات، إذ سجلت إيطاليا أكثر من 4000 وفاة في حين بلغ العدد في إسبانيا 1002 وفاة، أما فرنسا فسجلت 78 وفاة جديدة بكورونا في 24 ساعة لترتفع إلى 450 .





وفي ألمانيا اعتبر مسؤولو الصحة أن ارتفاع عدد حالات الإصابة بالعدوى في البلاد خلال الليلة الماضية بواقع 2958 ليصل إلى 13957 يعنى دخول الوباء بذلك مرحلة انتشار سريع قد يصيب خلالها ما يصل إلى عشرة ملايين شخص في غضون ثلاثة شهور إذا لم يتم فحص المواطنين.



