تركيا تواصل دعمها للإرهاب والعدوان على سوريا.. فيديو

قال محمد ربيع الديهى، الباحث المتخصص فى الشأن التركى، إن اتفاق "موسكو" الأخير بشأن إدلب كان له العديد من المميزات لصالح الدولة السورية ولصالح موسكو





وأضاف محمد ربيع الديهى، من خلال حواره المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن اتفاقية موسكو تمكنت من وضع نص التأكيد على استقلالية سوريا حكومهً ونظاما، وهو اعتراف لم يكن موجودا فى السابق من النظام التركى.





وأشار الباحث المتخصص فى الشأن التركى إلى أنه ربما نص استقلالية سوريا انتزع أثناء الوقف الهجومى للغزو التركى للشمال السوري، منوهًا إلى أنه كان هناك فكرة أخرى فى الاتفاق الأخير بشأن الهدنة لوقف النار ومكافحة الجماعات الإرهابية.





الباحث المتخصص فى الشأن التركى أن مكافحة الجامعات الإرهابية، وعلى رأسها جبهة النصرة، والتى أقرتها الأمم المتحدة وغيرها وهى جهة جديدة تمول من تركيا. وأوضح





وأكد أنه قد تكون استمرت روسيا فى دعم النظام السورىة لمواجه تركيا لتحقيق مكافحة الجامعات الإرهابية



