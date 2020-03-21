آمل أن نلتقي قريبا .. كارول سماحة تهنئ والدتها بعيد الأم

نشرت الفنانة كارول سماحة صورة وفيديو لها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تهنئ به والدتها بمناسبة عيد الأم بصحبة إبنتها.

وكتبت على صفحتها "احتفل بعيد الأم مع الفتاة الصغيرة اللطيفة التي جعلتني أم تالا عيد أم سعيد لأمي الرائعة في لبنان التي تقيم في المنزل ، وتبقى في أمان لمدة 15 يومًا ، آمل أن نلتقي جميعًا قريبًا 🙏🏻 غاب عنك الأحمال 💖 #happymothersday لجميع الأمهات💖





وجاءت التعليقات كالأتى : الله لا يحرمكم من بعض كتير.. بنتك بتشبهك كل عام وانتم بخير وصحة.. كل سنة وانتى طيبة وبخير عيد أم سعيد عليكم .





ومؤخرًا طرحت كارول سماحة فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان "مش هعيش" عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "يوتيوب".