AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إسبانيا تسجل 324 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 01:34 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، تسجيل 324 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن الوفيات الجديدة ترفع إجمالي الوفيات في البلاد من جراء فيروس كورونا إلى 1326.

وارتفعت أمس الجمعة، أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا، لتتخطى حاجز الألف وفاة، حيث أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، وفاة 1002 شخص، نتيجة الإصابة بالمرض في البلاد، بزيادة قدرها 235 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت إسبانيا 19980 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها 2833 حالة جديدة، بحسب وزارة الصحة الإسبانية، في مؤتمر صحفي في مدريد، أمس الجمعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إسبانيا تسجل أول إصابة على أراضيها بفيروس كورونا

من يتحمل نتائج كارثة كورونا.. رعب الفيروس ما زال يضرب العالم.. وأعداد الموتى والمصابين تأبى التوقف.. حصيلة جديدة كل ساعة

الكاميرون تسجل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا القاتل

إيران تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا إلى 291 حالة وفاة

دولة جديدة تسجل أول وفاة بـ فيروس كورونا

بعد فرض الطوارئ.. فرنسا تسجل 12 حالة وفاة بـ كورونا في 24 ساعة

ترشيحاتنا

أصله وفصله.. قصة فيروس كورونا منذ بدايته

روحاني يكشف عن موعد اختفاء كورونا من إيران

عار عليكم.. نجم ليفربول يشن هجوما عنيفا على مواطني بلاده

وزيرة الصحة في إيطاليا.. مصطفى بكري: مصر مفتاح السر في حل أزمة كورونا بالعالم.. والأيام بيننا

بملابس عصرية.. أسما شريف منير تخطف الأنظار برفقة ابنتها

اسعار السيارات الكوري في مصر .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اسعار السيارات الكوري في مصر .. صور

اقعدوا فى البيت.. أفكار غير تقليدية للاحتفال بعيد الأم فى المنزل

أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة ..صور