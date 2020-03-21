إسبانيا تسجل 324 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، تسجيل 324 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن الوفيات الجديدة ترفع إجمالي الوفيات في البلاد من جراء فيروس كورونا إلى 1326.





وارتفعت أمس الجمعة، أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا، لتتخطى حاجز الألف وفاة، حيث أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، وفاة 1002 شخص، نتيجة الإصابة بالمرض في البلاد، بزيادة قدرها 235 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.



