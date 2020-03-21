كاريلي يكشف حقيقة رحيله عن اتحاد جدة





وكانت تقارير صحفية أشارت إلى رغبة أتلتيكو مينيرو البرازيلي، في التعاقد مع فابيو كاريلي لتولي المسؤولية الفنية للفريق بعد استقالة الفنزويلي رافائيل دوداميل.





وقال كاريلي في تصريحات نقلتها صحيفة " الشرق الأوسط" السعودية:" الاتحاد ناد كبير وبمتلك قاعدة جماهيرية عريضة في السعودية، وكل ما يتردد عن رحيلي عن الفريق بنهاية الموسم غير صحيح".





وتابع: "لم يحدث أي مفاوضات من الأساس من قبل إدارة نادي اتلتيكو مينيرو، ربما لانهم يعرفون أنني مرتبط بعقد مع نادي الاتحاد".





يذكر أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أعلنت، السبت الماضي، تعليق النشاط الكروي في المملكة، بناءً على تعليمات المملكة الوقائية للحد من تفشي وباء كورونا الجديد.

كشف فابيو كاريلي المدير الفني لفريق جدة السعودي، حقيقة رحيله عن النمور، بعد أيام قليلة من تولية مهمة تدريب الفريق خلفا للهولندي تين كات.