AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عمليات تعقيم شاملة بالكليات العلمية بجامعة حلوان ..صور

السبت 21/مارس/2020 - 04:47 م
عملية تعقيم بجامعة
عملية تعقيم بجامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر


 قامت  إدارة الطب الوقائي بجامعة حلوان  برئاسة  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة في اطار الحفاظ على سلامة  الطلاب والطالبات في كليات الجامعة، في ظل مجهودات الدولة وما تبذلة من جهود للوقاية من فيروس كورونا،   تحت إشراف الدكتور محمد عمر مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية بجامعة حلوان من خلال فريق من الفنيين المتخصصين بعمل حملة تطهير و تعقيم شملت العديد من كليات الجامعة. 

وأوضح  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن جميع الكليات والإدارات تشهد عملية تعقيم وتطهير واسعه النطاق بهدف مواجهة كورونا وذلك عقب قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين في إطار مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد،  مشيرًا إلى أن الحملة مستمرة حفاظًا علي صحة وسلامة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب بالجامعة كذلك تم التأكيد على عمداء الكليات بضرورة تطهير وتعقيم المدرجات يوميا بالمطهرات والمنظفات وفقا لتوصيات وزارة الصحة وتم توفير مستلزمات نظافة الأيدي إلى جانب تهوية حجرات التدريس  وتقليل الكثافة العددية. 

وفي كلية الطب أوضح الدكتور ممدوح مهدي عميد الكلية أنه يجري الآن القيام بأعمال التطهير والنظافه بالمطهرات المركزه من قبل عمال الكليه ومن المقرر إجراء عمليات تعقيم وتطهير من قبل الطب الوقائي بالجامعة وذلك خلال الأسبوع المقبل حيث سيتم تعقيم كافة الاماكن والمدرجات وفناء الكلية ودورات المياه، في ظل الإجراءات الوقائية التي تنفذها الكلية للوقاية من الفيروس للحد من انتشاره.

وفي كلية الصيدلة أكدت  الدكتورة ايمان حجاج عميد الكلية أنه تم إجراء مجموعة من الإجراءات الذاتية لتعقيم وتطهير كافة الأماكن داخل الكلية مؤكدة أن الكلية هي احد كليات القطاع الصحي ولذلك يتم إجراء عملية تعقيم مستمرة وذلك تمهيدًا لعمليات التعقيم التي ستقوم بها إدارة الطب الوقائي بالجامعة خلال تلك الفترة. 

وأوضح عميد كلية العلوم عماد ابو الدهب أن الكلية شهدت عملية تعقيم شاملة وتم توزيع  أدوات النظافة ومواد التعقيم وتم عمل جميع الإجراءات اللازمة من نظافه وتعقيم لجميع الحجرات الدراسيه وأيضا المعامل لضمان سلامة الطلاب عقب عودة العملية التعليمية. 

وأشارت الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض والمعهد الفنى للتمريض أن الكلية شهدت عملية تعقيم شاملة بدعم من الجامعة حيث تم إجراء عملية تعقيم شاملة بكافة أرجاء الكلية، مشيرة إلى أنه تم تعقيم وتطهير كافة المدرجات والأماكن داخل الكلية والمعامل ودورات المياه من قبل إدارة الطب الوقائي بالجامعة كما قامت الجامعة  بإمداد الكلية بكافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية الوقائية لتوزيعها على كافة صناديق الاسعافات الاولية بالاقسام.

وفي كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى أوضح  الدكتور أسامة أمام عميد الكلية أنه تم تعقيم كافة الاماكن والمدرجات وفناء الكلية ودورات المياه، في ظل الإجراءات المشددة التي تأتي ضمن حملة من الإجراءات الوقائية التي تنفذها الكليات للوقاية من الفيروس وكيفية الحد من انتشاره. 

كما قامت إدارة الطب الوقائي بالجامعة بشن حملة تطهير وتعقيم شهدت كليات التربية الرياضية بنين، والتربية الرياضية بنات، والاقتصاد المنزلي وهندسة حلوان في ظل حملة مشددة تنظمها جامعة حلوان للوقاية من فيروس كورونا المستجد. 

عمليات تعقيم شاملة بالكليات العلمية بجامعة حلوان ..صور
عمليات تعقيم شاملة بالكليات العلمية بجامعة حلوان ..صور
عمليات تعقيم شاملة بالكليات العلمية بجامعة حلوان ..صور
عمليات تعقيم شاملة بالكليات العلمية بجامعة حلوان ..صور
عمليات تعقيم شاملة بالكليات العلمية بجامعة حلوان ..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة عين شمس في اسبوع.. تعلن الحرب على كورونا بإجراءات استثنائية.. الهندسة: استوديو التصميم الدولي الأول من نوعه... وعميد كلية: لا داعي لتأجيل الدراسة

حملة تطهير وتعقيم واسعة للوقاية من فيروس كورونا بجامعة حلوان ..صور

في جامعة حلوان.. إعلان نتيجة التجارة والآداب.. الطب الوقائي يتابع حملة تطهير وتعقيم واسعة للمنشآت للوقاية من فيروس كورونا

إجراءات مشددة بمستشفى الطلبة بجامعة حلوان للوقاية من فيروس كورونا

مصر تعقم المدارس والجامعات من فيروس كورونا.. صور

لمواجهة فيروس كورونا.. حملات تعقيم وتطهير لمدارس الإسكندرية.. صور

ترشيحاتنا

الرجالة تقعد في البيت.. كورونا يدمر الخصيتين ويصيب بالعقم والضعف الجنسى .. تفاصيل

إصابات إيران والخليج بسبب تجمع ديني.. وزيرة الصحة: لو وصلنا لـ 1000 إصابة مش هنعرف نسيطر على الوضع.. فيديو

حقيقة سقوط مواطن سعودى من أعلى كوبري مصابًا بـ كورونا

أصله وفصله.. قصة فيروس كورونا منذ بدايته

في 24 ساعة فقط.. حصيلة كارثية لضحايا كورونا في إيران

عار عليكم.. نجم ليفربول يشن هجوما عنيفا على مواطني بلاده

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكمامة غريبة.. كنزي عمرو دياب تتحدي فيروس كورونا

الرجالة تقعد في البيت.. كورونا يدمر الخصيتين ويصيب بالعقم والضعف الجنسى .. تفاصيل

15 هدية تنال إعجابها.. كيف تختارين الهدية المناسبة لحماتك؟