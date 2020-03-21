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أخبار البلد

ضحت وأعطت وتفانت.. الرئيس السيسي يوجه رسالة إلى "عظيمات مصر" في عيد الأم

السبت 21/مارس/2020 - 04:40 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد عبد المنعم
توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأغلى مشاعر الإنسانية إلى كل من ضحت وأعطت وتفانت.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" فى عيد الأم، أتوجه بأغلى مشاعر الإنسانية إلى كل من ضحت وأعطت وتفانت، وكانت رمزًا للحكمة والصبر والإيمان والعطاء، من كافحت وكانت سندا وعونا.
الى من ندين لها بما غرسته فى قلوب أبنائها من خير ومحبة ورحمة وتسامح. 

إلى أمى .. التي أدعو الله لها بالمغفرة والرحمة وإلى كل أم من عظيمات مصر، أتوجه إليكن جميعًا بأسمى آيات الاحترام والتقدير والعرفان

عبد الفتاح السيسى
ضحت وأعطت وتفانت.. الرئيس السيسي يوجه رسالة إلى "عظيمات مصر" في عيد الأم
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