AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رسالة عاجلة من التعليم لـ أولياء الأمور بشأن تلاميذ النظام الجديد

السبت 21/مارس/2020 - 04:50 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
Advertisements
ياســـمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يتم تطبيق النظام التعليمي الجديد 2.0 على مراحل رياض الأطفال والصف الأول والثاني الابتدائي.


وقالت وزارة التربية والتعليم : سيقوم معلمو هؤلاء المراحل بإعداد تقرير آداء للتلاميذ.


وأضافت وزارة التربية والتعليم : نطالب أولياء الأمور بالتأكد من استكمال التلميذ للمنهج المنشور على منصة المذاكرة الإلكترونية study.ekb.eg


وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، عن فتح منصة تعليمية جديدة لمساعدة طلاب المدارس على المذاكرة اونلاين في ظل ظروف تعليق الدراسة في المدارس تجنبا لانتشار فيروس كورونا المستجد.


وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد 11 معلومة عن منصة ذاكر الالكترونية الجديدة :


* يمكن الدخول على هذه المنصة الالكترونية الجديدة من خلال الضغط على https://study.ekb.eg/


* تضم المنصة الجديدة جميع المواد الدراسية من أول رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية تحت شعار ذاكر الآن. 


التعليم تتفق مع الاتصالات على إتاحة الدخول على مواقعها التعليمية "بدون باقة"


"edmodo" أول منصة مصرية للتواصل بين الطلاب والمعلمين .. اعرف تفاصيلها الآن


*تضم المنصة التعليمية الجديدة  موسوعة باللغة العربية ، وأكثر من 80 قاموسا و معجما.


* تتيح المنصة مجموعة من المواد الرقمية التي تساعد على فهم الدروس والمقررات لجميع الصفوف الدراسية .


* هذه المنصة الإلكترونية مجهزة لكي يدخل عليها الطالب بدون كلمة سر أو أي متطلبات تسجيل حساب.


* هذه المنصة الرقمية بداخلها اسئلة و اختبارات و مراجعات على منهج السنة المستهدفة.


* هذه المنصة الرقمية عليها بحر من المراجع التي يمكن للطالب أن يتمتع بها أثناء مذاكرة مقرراته الدراسية.


* المحتوى الدراسي متاح على المنصة الجديدة باللغتين العربية والإنجليزية


* هذه المنصة الجديدة تعتبر مكتبة رقمية إلكترونية مجانية تمت مراجعة كل محتواها


* محتوى كل صف دراسي على هذه المنصة يتناسب مع سن الدارسين.


* الطلاب يستطيعون الدخول على هذه المنصة الإلكترونية من الموبايل أو الكمبيوتر بدون أي عوائق.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منصة إلكترونية جديدة للتواصل بين الطلاب والمعلمين عبر هذا الرابط

وزير التعليم: وفرنا مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصري "EKB" لمساعدة الطلاب على المذاكرة

التعليم : المنصة الإلكترونية الجديدة تخدم 22 مليون طالب على مستوى الجمهورية

التعليم تفاجئ طلاب المدارس بـ 9 قرارات جريئة .. طلاب اولى وتانية ثانوي يمتحنون من المنزل وتأجيل الاختبار التجريبي للصف الأول والثاني الثانوي ولا تغيير في الثانوية العامة والدبلومات

تحذير خطير من وزير التعليم للطلاب وأولياء أمورهم .. اعرف السبب

وزير التعليم يشرح نظام المشروعات المقرر تطبيقه على طلاب النقل بعد إلغاء الامتحانات

ترشيحاتنا

بعد تهديدها بالانتحار.. فيديو جديد لـ منى فاروق مع أمها..شاهد

مامتك دي ولا أختك.. ابن راغب علامة يثير الجدل بصورة مع والدته

لماذا سجلت إيطاليا أعلى أعداد وفيات بفيروس كورونا.. تفاصيل بالفيديو

أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة ..صور

كيف تعرف البنزين المغشوش وتتخلص منه داخل سيارتك

أصله وفصله.. قصة فيروس كورونا منذ بدايته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكمامة غريبة.. كنزي عمرو دياب تتحدي فيروس كورونا

الرجالة تقعد في البيت.. كورونا يدمر الخصيتين ويصيب بالعقم والضعف الجنسى .. تفاصيل

15 هدية تنال إعجابها.. كيف تختارين الهدية المناسبة لحماتك؟