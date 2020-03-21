رسالة عاجلة من التعليم لـ أولياء الأمور بشأن تلاميذ النظام الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يتم تطبيق النظام التعليمي الجديد 2.0 على مراحل رياض الأطفال والصف الأول والثاني الابتدائي.





وقالت وزارة التربية والتعليم : سيقوم معلمو هؤلاء المراحل بإعداد تقرير آداء للتلاميذ.





وأضافت وزارة التربية والتعليم : نطالب أولياء الأمور بالتأكد من استكمال التلميذ للمنهج المنشور على منصة المذاكرة الإلكترونية study.ekb.eg





وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، عن فتح منصة تعليمية جديدة لمساعدة طلاب المدارس على المذاكرة اونلاين في ظل ظروف تعليق الدراسة في المدارس تجنبا لانتشار فيروس كورونا المستجد.





وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد 11 معلومة عن منصة ذاكر الالكترونية الجديدة :





* يمكن الدخول على هذه المنصة الالكترونية الجديدة من خلال الضغط على https://study.ekb.eg/





* تضم المنصة الجديدة جميع المواد الدراسية من أول رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية تحت شعار ذاكر الآن.





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*تضم المنصة التعليمية الجديدة موسوعة باللغة العربية ، وأكثر من 80 قاموسا و معجما.





* تتيح المنصة مجموعة من المواد الرقمية التي تساعد على فهم الدروس والمقررات لجميع الصفوف الدراسية .





* هذه المنصة الإلكترونية مجهزة لكي يدخل عليها الطالب بدون كلمة سر أو أي متطلبات تسجيل حساب.





* هذه المنصة الرقمية بداخلها اسئلة و اختبارات و مراجعات على منهج السنة المستهدفة.





* هذه المنصة الرقمية عليها بحر من المراجع التي يمكن للطالب أن يتمتع بها أثناء مذاكرة مقرراته الدراسية.





* المحتوى الدراسي متاح على المنصة الجديدة باللغتين العربية والإنجليزية





* هذه المنصة الجديدة تعتبر مكتبة رقمية إلكترونية مجانية تمت مراجعة كل محتواها





* محتوى كل صف دراسي على هذه المنصة يتناسب مع سن الدارسين.





* الطلاب يستطيعون الدخول على هذه المنصة الإلكترونية من الموبايل أو الكمبيوتر بدون أي عوائق.



