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تعليم

رئيس جامعة بنها: ندرس مواعيد امتحانات الدراسات العليا

السبت 21/مارس/2020 - 06:13 م
رئيس جامعة بنها :
رئيس جامعة بنها : ندرس مواعيد امتحانات الدراسات العليا
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إبراهيم الهوارى

أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها انه كلف الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بدراسة مواعيد امتحانات الدراسات العليا عقب قرارات المجلس الأعلى للجامعات اليوم

وأضاف السعيد فى تصريح خاص لـ صدى البلد اليوم أنه فى حالة اجراء الامتحانات فى مواعيدها سوف تكون كل كلية على حدة حيث من المقرر ان تكون فى الأسبوع الأول من شهر ابريل القادم


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وأشار رئيس الجامعة إلى أنه سوف يتم عقد الامتحانات فى حالة انعقادها فى أماكن جيدة التهوية مع مراعاة ظروف الطلاب الوافدين.

وكان المجلس الأعلى للجامعات قد عقد جلسته رقم (698) اليوم حيث أستعرض المجلس الخطط المستقبلية للدراسة في الجامعات في إطار تطورات الوضع العالمي لانتشار فيروس كورونا المستجد، وضرورة إتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض وفى ضوء قرار رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة لمدة أسبوعين.

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