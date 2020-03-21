ربنا رزقني بـِ ٣ أمهات.. صلاح عبدالله يشارك جمهوره بصورة مع أبنائه| شاهد





وعلق صلاح عبدالله قائلا: " ‏(أمي ماتت قبل ما أتجوز بـِ ٣ سنوات).. ‏{الحمدلله ياأمي ربنا رزقني بـِ ٣ أمهات}.. ‏ادعيلهم يامه يبارك فيهم المولى ويحنن قلبهم عليا❤️🙏❤️❤️#دنيا_صلاح_عبدلله".





ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتي: " ربنا يحميهم - مشاء الله عليهم - ربنا يباركلك فيهم".





فيما نشرت الفنانة فيفي عبده، مقطع فيديو قصير، عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه ترقص «سلو» مع الفنان صلاح عبدالله، على أغنية «سهر الليالي»، ضمن حفل افتتاح مطعم خاص بالفنانة روجينا، أمس الخميس.



