AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

ربنا رزقني بـِ ٣ أمهات.. صلاح عبدالله يشارك جمهوره بصورة مع أبنائه| شاهد

السبت 21/مارس/2020 - 06:43 م
صلاح عبدالله
صلاح عبدالله
Advertisements
سيد احمد
نشر الفنان صلاح عبدالله صورة له مع ابنائه الثلاثة من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق صلاح عبدالله قائلا: "‏(أمي ماتت قبل ما أتجوز بـِ ٣ سنوات).. ‏{الحمدلله ياأمي ربنا رزقني بـِ ٣ أمهات}.. ‏ادعيلهم يامه يبارك فيهم المولى ويحنن قلبهم عليا❤️🙏❤️❤️#دنيا_صلاح_عبدلله".

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتي: "ربنا يحميهم - مشاء الله عليهم - ربنا يباركلك فيهم".

فيما نشرت الفنانة فيفي عبده، مقطع فيديو قصير، عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه ترقص «سلو» مع الفنان صلاح عبدالله، على أغنية «سهر الليالي»، ضمن حفل افتتاح مطعم خاص بالفنانة روجينا، أمس الخميس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صلاح عبد الله: ياحنان يا منان احفظ لبنان

مصطفى بسيط: كل سنة وانت طيب يا عم صلاح

تخاريف برد.. صلاح عبدالله يداعب جمهوره عبر إنستجرام

صلاح عبد الله يوجه رسالة لـ أيمن بهجت قمر.. شاهد

شاهد.. صلاح عبدالله يحتفل بفوز الزمالك على طريقته الخاصة

وفاة حسني مبارك.. صلاح عبدالله ينعى الرئيس الأسبق: " أبكيتني ثلاث مرات"

ترشيحاتنا

السيسي يوجه البنك المركزي بدعم منظومة الحماية الاجتماعية لمواجهة أزمة كورونا

رحلة طبيبة المنوفية المصابة بكورونا من السعودية الى غرفه العزل بالعجمي

الرئيس السيسي ينشر صورة والدته ويوجه رسالة لها بمناسبة عيد الأم

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في قطر

في 24 ساعة فقط.. حصيلة كارثية لضحايا كورونا في إيران

قتلها على فراش الزوجية .. عبد الرحمن خنق مراته وسلم نفسه للشرطة بالدقهلية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهم مميزات شيفرولية ترافيرس 2021 chevrolet traverse .. صور

سعر ومواصفات لكزس lexus rcf 2020 في السعودية .. صور

سعر و مواصفات كيا سول 2020 kia soul في السعودية .. صور