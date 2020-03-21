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ثقافة

باسم سليمان يصدر روايته الجديدة «جريمة في مسرح القباني»

السبت 21/مارس/2020 - 10:01 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
 صدر حديثا عن دار ميم للنشر والتوزيع، رواية جديدة للكاتب والأديب السوري باسم سليمان تحت عنوان «جريمة في مسرح القباني».

وعلى غلاف الرواية نقرأ: «فض المغلف، أخرج تقرير الطبيب الشرعي، وأمسكه باليد اليمنى، وبدأ في تقبيله، جاء تقرير الطبيب الشرعي، مؤكدًا حدوث الموت لكن دون سبب ظاهر، فالخيط الذي التف حول الرقبة لا يتحمل شدا صغيرا، إذن، لا عملية خنق، ولا أثر لسم، أو حبوب منومة، أو أي شيء آخر، مجرد موت نظيف يسببه ملاك الموت.

أمعن النظر في الصور التي أخذت للمجني عليه سواء في مسرح الجريمة أو على سرير التشريح، شعر بالخجل، وكأنه في امتحان لم يحضر له، لكن جملة وردت في تقرير الطبيب الشرعي أنقذته من يأسه، فضحك ثم وضع خطأ تحت الجملة (لقد قذف المجني عليه!)».
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