الأذان الجديد يثير جدلًا .. الأوقاف تُقِره والأزهر يُبيحه: صيغة ألا صلوا في بيوتكم ثابتة عن الرسول

الأوقاف تقرر تعليق الصلاة في المساجد وإيقاف الجمعة والجماعة

الأزهر: صيغة الأذان الجديدة صحيحة شرعًا ولا تخالف الدين

يجوز شرعا للدولة تعليق صلاة الجمعة أو الجماعة لمواجهة كورونا

صدر بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها، وبناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا المستجد (covid -19) وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر.

صيغة الأذان الجديدة

ويكون الأذان بالصيغة التالية: اللهُ أكبر اللهُ أكبر ، اللهُ أكبر اللهُ أكبر، أشهد أن لا إلهَ إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسولُ الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، ألا صلوا في بيوتكم ألا صلوا في رحالكم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، مطالبة جميع العاملين بالأوقاف التنفيذ الفوري للقرار.

حكم الصيغة الجديدة

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى، إنَّه يجوز للمؤذن أن يقول في أذانه: "ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في بيوتكم" بدلًا عن قوله في الأذان "حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح".





وأضاف المركز، أن ذلك في حال نزل بالمسلمين في أرض عذرٌ عامٌّ منعهم من الوفود إلى الصلاة في المساجد؛ كما هو الحال هذه الأيام من خوف ضرر فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ لمَا للتجمعات من خطورة شديدة تسبب انتشاره؛ فحفظ النفس ورفع الضرر عنها مقصدان من مقاصد الإسلام العليا.





وأفاد بأن صيغة الأذان تكون: اللهُ أكبر، اللهُ أكبر، اللهُ أكبر، اللهُ أكبر... أشهد أن لا إلهَ إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله... أشهد أن محمدًا رسولُ الله، أشهد أن محمدًا رسول الله.. أ لا صلوا في بيوتكم. . ألا صلوا في رحالكم. الله أكبر، الله أكبر. .. لا إله إلا الله.





وأوضح مركز الأزهر أنه جاء في السُّنة ما يدل على جواز الصلاة في البيوت وقت حصول المشقة، أو توقع الضرر من وباء أو مطر أو وحل أو شدة برد أو ريح مع استبدال ألفاظ الأذان كما هو مبين؛ ويدل على ذلك أَنَّ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم-: «كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إذَا كَانَتْ لَيْلَةً ذَاتَ بَرْدٍ وَمَطَرٍ يَقُولُ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ». [صحيح البخاري]





واستشهد بحديث عن عبدالله بن عباس -رضي الله عنه- «أنَّهُ قالَ لِمُؤَذِّنِهِ في يَومٍ مَطِيرٍ: إذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللهِ، فلا تَقُلْ: حَيَّ علَى الصَّلَاةِ، قُلْ: صَلُّوا في بُيُوتِكُمْ، قالَ: فَكَأنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَاكَ. فَقالَ: أَتَعْجَبُونَ مِن ذَا، قدْ فَعَلَ ذَا مَن هو خَيْرٌ مِنِّي، إنَّ الجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وإنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُوا في الطِّينِ والدَّحْضِ. [صحيح مسلم].



