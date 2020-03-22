قوى البرلمان تشيد بتوجيهات الرئيس لدعم العمالة غير المنتظمة

أشادت سماح سعد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بدعم مختلف فئات الشعب خاصة العمالة الغير منتظمة.





وأكدت "سعد" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن منذ بداية ظهور أزمة فيروس كورونا قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإعلان عن تخصيص مبلغ 100 مليار جنية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وعلى الفور قامت وزيرة التضامن بالإعلان عن خط ساخن لتسجيل العمالة الغير منتظمة.





واكملت النائبة حديثها:" وبعد ما قامت وزيرة التضامن بالإعلان عن هذا الخط لإعطاء كل عامل مبلغ وقدره 500 جنية شهري، اكتشفنا أن هذا الخط غير مفعل لاستقبال العمالة الغير منتظمة".





وأكدت النائبة أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جاء ليؤكد ما أعلن عنه من قبل بتوفير كل الدعم للشعب وخاصة العمالة الغير منتظمة، وتابعت النائبة قائلة:" الرئيس يشعر بنبض المواطن وبالأخص العامل البسيط الذي رزقه يوما بيوم".





ياتى ذلك بعد أن أ جتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزيرة التضامن ، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول مناقشة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لإدارة الوضع الحالي في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد عالميًا وداخليًا، خاصةً ما يتعلق بتدبير الاحتياجات المالية للجهات الحكومية المختلفة للتعامل مع التطورات ذات الصلة".



