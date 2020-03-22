AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

قوى البرلمان تشيد بتوجيهات الرئيس لدعم العمالة غير المنتظمة

الأحد 22/مارس/2020 - 01:01 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
حسن رضوان
أشادت سماح سعد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بدعم مختلف فئات الشعب خاصة العمالة الغير منتظمة.

وأكدت "سعد" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن منذ بداية ظهور أزمة فيروس كورونا قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإعلان عن تخصيص مبلغ 100 مليار جنية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وعلى الفور قامت وزيرة التضامن بالإعلان عن خط ساخن لتسجيل العمالة الغير منتظمة.

واكملت النائبة حديثها:" وبعد ما قامت وزيرة التضامن بالإعلان عن هذا الخط لإعطاء كل عامل مبلغ وقدره 500 جنية شهري، اكتشفنا أن هذا الخط غير مفعل لاستقبال العمالة الغير منتظمة".

وأكدت النائبة أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جاء ليؤكد ما أعلن عنه من قبل بتوفير كل الدعم للشعب وخاصة العمالة الغير منتظمة، وتابعت النائبة قائلة:" الرئيس يشعر بنبض المواطن وبالأخص العامل البسيط الذي رزقه يوما بيوم".

ياتى ذلك بعد أن أجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزيرة التضامن ، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول مناقشة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لإدارة الوضع الحالي في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد عالميًا وداخليًا، خاصةً ما يتعلق بتدبير الاحتياجات المالية للجهات الحكومية المختلفة للتعامل مع التطورات ذات الصلة".

واضاف راضي أن  الرئيس وجه بتركيز جهود الحكومة على دعم مختلف فئات الشعب، خاصةً قطاع العمالة غير المنتظمة، والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار الخطط والبرامج التي تقوم بها الدولة في إدارتها لأزمة فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اقتصادية النواب تطالب بتطوير شركات قطاع الأعمال

الرئيس السيسي: تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة مواجهة فيروس كورونا

رئيس الوزراء: تعليق أي أنشطة رياضية و تعليمية لمدة اسبوعين للحد من الاختلاط

تعيين عوض تاج الدين مستشارًا لرئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية

السيسي يوجه الحكومة بدعم مختلف فئات الشعب خاصةً قطاع العمالة غير المنتظمة

الرئيس السيسي يناقش إجراءات الحكومة في إدارة أزمة فيروس كورونا

ترشيحاتنا

اخبار الزمالك.. صفقتان من العيار الثقيل .. ومرتضى منصور يرفض حسام عاشور

فى عيد الأم.. ربة منزل قتلت طفليها وفشلت مع الثالث فأنهت حياة ابن الجيران

هل ينتقل طلاب الجامعات للمراحل التالية دون امتحانات.. الوزير يجيب

الصحة: 10 وفيات و 294 إصابة .. حصيلة فيروس كورونا في مصر

قرار جديد بتخفيض أسعار الفائدة | تفاصيل

صدمة فى ايطاليا.. إصابة مالديني وابنه بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. حيلة عروسين بعد إلغاء زفافهما بسبب كورونا

لأول مرة .. هيونداي ألنترا 2021 تظهر على أرض الواقع .. صور

شاهد.. صور جديدة من حريق استوديو مسلسل النهاية لـ يوسف الشريف