لو هتركب مواصلات عامة.. خطوات للحماية من فيروس كورونا

بعد قرارات الحكومة المصرية الأخيرة بالتنبيه على المواطنين الالتزام بمنازلهم وعدم التواجد بتجمعات كبيرة والعمل من المنزل قدر المستطاع كإجراءات احترازية لمواجهة الوباء العالمي فيروس كورونا المستجد؛ هناك بعض الأعمال التى تضطر للنزول إليها من منزلك واستقلال المواصلات العامة كالميكروباصات، وغيرها، وهنا تكمن الخطورة فى انتقال العدوى وانتشارها بين الركاب.





فإليك عدد من الخطوات والإجراءات الاحترازية التى لابد وان تنفذها حال استقلالك للمواصلات العامة و مخالطة الاخرين.





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اولا : لابد قبل النزول من المنزل ارتداء قفازات اليد او الجوانتى لعدم ملامسة اليد نهائيا وكمامة الفم والأنف ووضع مطهر كحولى وقفازات أخرى وكمامات فى الشنطة الخاصة بك .





ثانيا عند استقلال المواصلات العامة من الأفضل دفع التعريفة لشخصين حتى يكون المقعد المتواجد بجانبك خاليا وعدم تلامس اى شخص.





ثالثا : عند دفع التعريفة وتبادل الأموال لابد وان تقوم برش الكحول عليها قبل وضعها داخل ملابسك.





رابعا : رش البخاخ مرة واحد على المقعد الذى ستجلس عليه وظهر المقعد المتواجد امامك .





خامسا عند الوصول الى مقر العمل أو المكان المتوجه إليه يجب تغيير قفازات اليد ثم تطهيرها بالكحول وارتداء قفازات أخرى .