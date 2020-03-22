4 منظفات منزلية احذرها في تنظيف السيارة

تعتبر نظافة السيارة من الداخل من أهم الأمور حاليا خاصة بعد انتشار فيروس كورونا عالميا كما ان هناك الكثير من ملاك السيارات يتساءلون هل يصح تنظيف السيارة من الداخل بالمنظفات المنزلية





أكد خبير السيارات الألماني ديتر تيل أن المواد المنزلية مضرة جدا للسيارات فلا يجب أن تفكر في استخدامها توفيرا لتكاليف غسيل السيارة في مكان متخصص أو ما إلى ذلك.





وفيما يلي نرصد المواد المضرة التي يجب الامتناع عنها في تنظيف السيارة

منظف الفرن

يجب الابتعاد عن منظف الفرن لانه يحتوي على مواد كيمائية وأحماض قوية تضر بطلاء السيارة

معجون الأسنان

هناك الكثير ممن يستخدمون معجون الأسنان في تلميع مصابيه السيارة ولكن مع كثرة الاستخدام يلحق بها الضرر

ورق الجرائد

يؤثر ورق الجرائد على زجاج السيارة وذلك بسبب الأحبار الموجودة فيه

الكحول

احذر استخدام الكحول في تنظيف الزجاج الأمامي للسيارت بأنه لن يساعدك في الحصول على نتائج جيدة ولكنه سيتسبب في تلطيخ الزجاج.