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سيارات

بسبب كورونا.. فولفو تغلق مصانعها في أوروبا وأمريكا وإعادة العمل بالصين

السبت 21/مارس/2020 - 03:06 م
صدى البلد
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أماني نوار

قررت شركة فولفو حماية موظفيها في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بإغلاق مصانعها هناك وتعويض ذلك بعودة العمل في مصانعها الصينية.


جاء ذلك القرار بعد أن تمكنت الحكومة الصينية بفضل الحجر الصحي المشدد من السيطرة على فيروس كورونا بشكل كبير، بينما أصبحت أوروبا والولايات المتحدة  تصارع من اجل السيطرة على هذا الوباء القاتل.

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وعلى الرغم من الذعر الذي كانت تعيشه الصين خلال الأسابيع السابقة فإن الأمر انتقل إلى أوروبا والولايات المتحدة هذه الأيام.


وبعد أن بدأت الحياة في الصين تعود إلى طبيعتها قررت فولفو إعادة 4 مصانع للعمل وبدأ الإقبال على شراء سيارتها بشكل تصاعدي.

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