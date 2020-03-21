بعد إعلانها منطقة كوارث.. الجيش الأمريكي ينتشر في مدينة نيويورك لمواجهة كورونا

انتشرت وحدات من الجيش الأمريكي في مدينة نيويورك للمساعدة في الحد من كثافة الحركة بها تجنبًا لانتشار فيروس كورونا.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن مدينة نيويورك منطقة كوارث؛ بسبب ارتفاع معدل انتشار فيروس كورونا فيها.





وأعلن حاكم ولاية نيويورك ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولاية الى 10356 حالة.





وأكد أندرو كومو حاكم نيويورك أن احتواء أزمة كورونا قد يستغرق أشهر وليس أسابيع. وتوقع كومو إصابة 80% من سكان نيويورك بفيروس كورونا المستجد.





وفي وقت سابق أعلنت هيئة الدواء الأمريكية إجراء تجربة دواء للملاريا لعلاج فيروس كورونا. وأوضحت أن آلاف الباحثين يعملون على التوصل لعلاج ضد كورونا.





وفي المغرب أفادت صحيفة "مكة" السعودية بأن الجيش المغربي نشر وحداته في أنحاء البلاد لمنع تنقل المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا.





وقررت السلطات في المغرب وقف حركة القطارات نهائيا منعا للتكدسات وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





وأضافت السلطات المغربية أنه سيتم تطبيق القرار اعتبارا من بعد غد الاثنين.





وأعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد إلى 86 حالة.





ومساء الخميس، أعلنت السلطات المغربية حالة الطوارئ الصحية، وتقييد الحركة فى البلاد، ابتداء من السادسة مساء الجمعة إلى أجل غير مسمى، كوسيلة "لا محيد عنها" لإبقاء فيروس كورونا المستجد تحت السيطرة.





وقال بيان لوزارة الداخلية المغربية إن معظم الأشخاص سيكون بوسعهم مغادرة منازلهم لشراء الأغذية أو الأدوية لكن الموظفين الذين تقتضي الضرورة تواجدهم في أماكن العمل، والعمال في القطاعات المهمة، سيحصلون على تصاريح تسمح لهم بالذهاب إلى العمل.





وفي السودان ، أغلقت القوات المسلحة السودانية، اليوم السبت، الشوارع المحيطة بمقر القيادة العامة في وسط الخرطوم، تحسبا لموكب "معاش الناس" الذي أعلن عنه الحراك الشعبي الموحد "حشد" المقرب من أنصار الرئيس السابق عمر البشير، في وقت سابق، قبل أن يعلن إلغاءه استجابة لقرارات حالة الطوارئ الصحية بالبلاد.





ونشر الجيش آليات عسكرية في كل مداخل شارع القيادة، مما تسبب في ازدحام مروري خانق في الشوارع المحيطة بوسط الخرطوم.





وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، العميد ركن عامر محمد الحسن، إن إغلاق شارع القيادة يتعلق بخطة تأمين من قبل لجنة أمن ولاية الخرطوم.





وكان الحراك الشعبي الموحد "حشد" أعلن إلغاء مسيرة اليوم السبت، بحسب بيان صادر عنه، استجابة للظروف الصحية، مع تأكيده بمواصلة مواكبه الرامية إلى إسقاط حكومة المرحلة الانتقالية.





واستبقت الشرطة السودانية، الموكب بإطلاق تحذيرات صارمة لمخالفي قرار الحكومة بمنع المسيرات والمواكب منعا لتفشي فيروس كورونا في البلاد.