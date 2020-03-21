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سيارات

لأول مرة .. هيونداي ألنترا 2021 تظهر على أرض الواقع .. صور

السبت 21/مارس/2020 - 11:32 م
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة هيونداي رسميًا عن النترا 2021 الجديدة منذ فترة ، واليوم تقوم الشركة بإظهار صور جديدة تستعرضها على أرض الواقع للمرة الأولى على الإطلاق .

و تتمتع النترا الجديدة بحجم أكبر قليلًا من السابق وشبك عريض على شكل مُجوهَر، كما أن إشارات الانعطاف مدمجة بالشبك بجانب المصابيح الأمامية المنُزوية.

وتأتي بمحرك جديد بنزين 2 لتر 4 سلندر قوة 147 حصان وعزم 179 نيوتن متر بناقل متغيّر ذكي (CVT) – صرفية الوقود ستكون الأفضل في فئتها وفق هيونداي

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أما النسخة الهايبرد 1.6 لتر 4 سلندر قوة 139 حصان وعزم 264 نيوتن متر بناقل دبل كلتش 6 سرعات – صرفية الوقود المتوقعة بين 18-20 كم لكل 1 لتر

ونظام متطور للتعرف على الصوت يتيح لك التحكم في الإعدادات المتضمنة نظام المناخ وتدفئة المقاعد.

ووجود سقف ديناميكي وزجاج خلفي ذو زخارف سوداء، و المصابيح الخلفية متصلة ببعضها على شكل حرف T منعكس وجناح خلفي عصري.

وحصلت على عدادات رقمية 10.25 بوصة مع توفير نظام معلوماتي ترفيهي 10.25 بوصة اختياري يدعم أندرويد أوتو و آبل كاربلاي لاسلكيًا لأول مرة.

لأول مرة .. هيونداي ألنترا 2021 تظهر على أرض الواقع .. صور
لأول مرة .. هيونداي ألنترا 2021 تظهر على أرض الواقع .. صور
لأول مرة .. هيونداي ألنترا 2021 تظهر على أرض الواقع .. صور
لأول مرة .. هيونداي ألنترا 2021 تظهر على أرض الواقع .. صور
لأول مرة .. هيونداي ألنترا 2021 تظهر على أرض الواقع .. صور
لأول مرة .. هيونداي ألنترا 2021 تظهر على أرض الواقع .. صور
لأول مرة .. هيونداي ألنترا 2021 تظهر على أرض الواقع .. صور
لأول مرة .. هيونداي ألنترا 2021 تظهر على أرض الواقع .. صور
لأول مرة .. هيونداي ألنترا 2021 تظهر على أرض الواقع .. صور
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