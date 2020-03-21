لأول مرة .. هيونداي ألنترا 2021 تظهر على أرض الواقع .. صور

أعلنت شركة هيونداي رسميًا عن النترا 2021 الجديدة منذ فترة ، واليوم تقوم الشركة بإظهار صور جديدة تستعرضها على أرض الواقع للمرة الأولى على الإطلاق .
و تتمتع النترا الجديدة بحجم أكبر قليلًا من السابق وشبك
عريض على شكل مُجوهَر، كما أن إشارات الانعطاف مدمجة بالشبك بجانب المصابيح
الأمامية المنُزوية.
وتأتي بمحرك جديد بنزين 2 لتر 4 سلندر قوة 147 حصان وعزم
179 نيوتن متر بناقل متغيّر ذكي (CVT) – صرفية الوقود ستكون الأفضل في فئتها وفق هيونداي
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أما النسخة الهايبرد 1.6 لتر 4 سلندر قوة 139 حصان وعزم
264 نيوتن متر بناقل دبل كلتش 6 سرعات – صرفية الوقود المتوقعة بين 18-20 كم لكل 1
لتر
ونظام متطور للتعرف على الصوت يتيح لك التحكم في
الإعدادات المتضمنة نظام المناخ وتدفئة المقاعد.
ووجود سقف ديناميكي وزجاج خلفي ذو زخارف سوداء، و المصابيح
الخلفية متصلة ببعضها على شكل حرف T منعكس وجناح خلفي عصري.
وحصلت على عدادات رقمية 10.25 بوصة مع توفير نظام معلوماتي ترفيهي 10.25 بوصة اختياري يدعم أندرويد أوتو و آبل كاربلاي لاسلكيًا لأول مرة.