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أخبار العالم

4 دول تسجل أول حالة وفاة بـ فيروس كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 01:54 ص
كورونا
كورونا
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أ ش أ
أعلنت 4 دول على الأقل، عن حالات الوفاة الأولى على أراضيها بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19"، مع ارتفاع عدد ضحايا الفيروس عالميا إلى 12ألفا و 944 حالة وفاة على الأقل وأكثر من 303 ألف مصاب.

وكشف وزير الصحة في تشيلي خائيم مانياليتش، عن وفاة أول حالة مصابة بـ"كوفيد-19" في بلاده لسيدة تبلغ من العمر 83 عاما، حسب ما أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، والتي أشارت إلى وجود أكثر من 530 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في تشيلي.

وأكّد المعهد الوطني الفنلندي للصحة والرفاهية وفاة أول حالة مرتبطة بفيروس "كورونا" لشخص "في سن كبيرة جدا" بالعصمة هلسنكي.

بدورها، أكّدت السلطات في موريشيوس أول حالة وفاة مرتبطة بالفيروس على أراضيها، والتي تضم 13 حالة إصابة مؤكدة.

فيما أعلنت وسائل إعلام في ليتوانيا وفاة سيدة مسنة مريضة بأمراض مزمنة جراء إصابتها بالفيروس. ونقلت عن نائب وزير الصحة ألجيرداس سيسيلجيس قوله إنه من المرجح أن تكون قد أُصيبت بالعدوى خلال وجودها بأحد المشافي لتلقي العلاج من مشكلات صحية أخرى.

ووصل عدد ضحايا فيروس "كورونا" عالميا، اليوم، إلى 12ألفا 944 حالة وفاة على الأقل، وأكثر من 303 ألف حالة إصابة، وفقا لجامعة جونس هوبكنز للطب في الولايات المتحدة الأمريكية.
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