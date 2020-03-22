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رياضة

مرتضى منصور يعلن زيادة رواتب الجهاز الإداري والطبي في الزمالك

الأحد 22/مارس/2020 - 02:03 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
وافق  مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على زيادة مرتبات الجهازين الإداري والطبي بالنادي ومسؤولي المهمات.

جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادي الأبيض في الفترة الأخيرة .

ومن المقرر أن يتم صرف المرتبات الجديدة اليوم الأحد بالزيادة المقررة من قبل مسؤولي النادي.

وأشاد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، بعمال غرف ملابس فريق الكرة بالنادي.

وقال أمير في تصريحات إعلامية:" عمال النادي شركاء أساسيون في بطولات الفريق، ولا يقلون أهمية عن باقي أفراد المنظومة الكروية في النادي".

وتابع:" دور عمال غرف الزمالك يقوم به 50 فردًا وليس 3 فقط، وأكن لهم كل تقدير واحترام".

وواصل أمير:" تدريب الزمالك لا يتم بدون ثلاثي المهمات الصعبة في النادي، ونحقق انتصاراتنا وبطولاتنا بفضل هؤلاء".

وتابع المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك:" عمال الزمالك لديهم أدوار عديدة بعيدًا عن طبيعة عملهم، مثل تهيئة بعض اللاعبين نفسيًا وتحفيزهم على الانتصارات، وهم يقومون بذلك عشقًا في النادي".

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