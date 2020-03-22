دعم الأبطال ضد كورونا.. أبل تتبرع بـ ملايين الأقنعة الطبية لـ أمريكا وأوروبا

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة "أبل"، تيم كوك، أن الشركة ستتبرع بـ"ملايين الأقنعة الطبية للعاملين في مجال الرعاية الصحية في الولايات المتحدة وأوروبا" الذين يحاربون فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19".





وكتب كوك - على صفحته على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "تعمل فرقنا في أبل على المساعدة في تمويل إمدادت لمقدمي الرعاية الصحية الذين يحاربون كوفيد-19.



