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رياضة

للرد على صفعة كهربا.. لاعب الزمالك السابق يطالب بضم حسام عاشور

الأحد 22/مارس/2020 - 09:31 ص
حسام عاشور
حسام عاشور
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ياسمين تيسير
قال محمد عبدالواحد، لاعب الزمالك السابق والمدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، إن حسام عاشور، لاعب وسط الأهلي، تعرض للظلم من جانب الإدارة بسبب احترامه الزائد.

وأكد محمد عبدالواحد خلال استضافته في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "الأهلي جه على حسام عاشور لأنه محترم، ولو فايلر رفض لاعب آخر مش هيعرفوا يمشوه".

وتابع: "حسام عاشور لاعب مميز وأفضل من جميع لاعبي الأهلي في وسط الملعب بجانب عمرو السولية.

وأضاف أنه يوافق على انتقال حسام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، إلى الزمالك، لأنه سيفيد الفريق الأبيض وسيكون أفضل رد على صفقة كهربا".
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