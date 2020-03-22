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توك شو

تمارين رياضية لتنشيط الدورة الدموية وتقوية العضلات.. فيديو

الأحد 22/مارس/2020 - 09:07 ص
ازاي تختار الجيم
ازاي تختار الجيم المناسب
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فرح علاء الخولي

قدم حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، تمارين مختلفة لتنشيط الجسم والدورة الدموية.


وأوضح حسام أبو هاشم، خلال برنامج على قناة "صدى البلد" اليوم، السبت، أنه يمكن أداء التمارين في أي مكان مناسب المساحة، حتى وإن لم يكن مغطى كالجيم، وهذه التمارين تساعد أيضا على تقوية العضلات.


وأكد أن هذه التمارين مهمة للغاية، وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديك سواء في المنزل أو العمل أو الجيم.


 وقال إن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل واحد وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.


 وأضاف خبير اللياقة البدنية أن هناك بعض الأشياء يجب أن يعلمها الإنسان قبل القيام بأي تمارين رياضية، منوها إلى أن هناك أساليب وطرقا جديدة تساعد فى زيادة العضلات، وواحدة من تلك الطرق تمرين العضلة والعضلة المقابلة لها فى نفس الوقت.


وأوصى المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.

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