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محافظات

محافظ القليوبية: الغلق شهرًا وغرامة 20 ألف جنيه لمخالفي قرار غلق المحال في المواعيد المحددة

الأحد 22/مارس/2020 - 09:31 ص
عبدالحميد الهجان
عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية
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إبراهيم الهوارى

أعلن عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، توقيع عقوبات صارمة على مخالفي قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بشأن غلق المحال العامة والمولات التجارية من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا والتي تصل إلى الغلق بالشمع الأحمر لمدة شهر وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه.

وأشار المحافظ إلى استمرار الحملات لمتابعة غلق المحال والملاعب والكافيهات والمقاهى والأندية وكل ما تتضمنه قرار الغلق، مؤكدًا أن المحافظة اتخذت عددًا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، حيث تم شراء 10 آلاف لتر من الكلور لأعمال التعقيم والنظافة بالوحدات المحلية والمديريات والمصالح الحكومية التابعة للمحافظة.

من جانبه، قال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية إنه تم الانتهاء من تعقيم 206 مراكز شباب و16 ناديًا على مستوى المحافظة ويتم التعقيم يوميًا بصفة دورية.

وأشار الصبروط إلى أن عمليات التطهير والتعقيم شملت جميع أندية ومراكز المحافظة ضد فيروس كورونا لحماية العاملين والمترددين عليهم، مضيفا أنه يجرى يوميا عمل حملات بصفة دورية للتأكد من غلق الأندية والنوادى بالساعة السابعة طبقا لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء.

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