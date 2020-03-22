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اقتصاد

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 22-3-2020

الأحد 22/مارس/2020 - 10:05 ص
عملات اجنبية
عملات اجنبية
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علياء فوزى
استقرت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، الأحد 22 مارس 2020 أمام الجنيه وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك الأهلي المصري.

وفيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم، الأحد 22 مارس 2020، وأسعار العملات الأجنبية:

سعر الدولار والعملات الأجنبية

سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الأحد، شراءً 15.68 جنيه، وبيعا 15.78جنيه.



سعر اليورو​

بينما سجل سعر اليورو​ اليوم، الأحد شراءً 16.68 جنيه، وبيعا 17.09 جنيه.



سعر الجنيه الاسترليني​

أما الجنيه الاسترليني​ اليوم، الأحد ، فقد سجل شراءً 17.89 جنيه، وبيعا 18.82 جنيه.



الفرنك السويسري​

وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم، الأحد، شراءً 15.83 جنيه، وبيعا 16.19 جنيه


سعر الـ 100 الين اليابانى

أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الأحد، فقد سجل شراءً 14.09 جنيه، وبيعا 14.43جنيه.


سعر اليوان الصينى

سجل اليوان الصينى اليوم، الأحد، شراءً 2.20جنيه، وبيعا 2.23 جنيه.
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