جمال الغندور يكشف لـ صدى البلد مصير الدورات التدريبية لحكام الـ VAR

كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة عن مصير الدورات التدريبية الخاصة بحكام تقنية الفيديو المعروفة بـ var خلال فترة التوقف الإجباري للدورى الممتاز.

وقال جمال الغندور فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن كافة الأنشطة الرياضية والدورات التدريبية الخاصة لقضاة الملاعب ومنها حكام تقنية الفيديو متوقفة لحين إشعار آخر .





وأكد أن الحكام جزء من المنظومة الرياضية ويقفون صفا واحدا لمواجهة الحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.





كان اتحاد الكرة أعلن عن تعليق نشاط كرة القدم 15 يوما فى بيان رسمي جاء على النحو التالي:



