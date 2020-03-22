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رياضة

جمال الغندور يكشف لـ صدى البلد مصير الدورات التدريبية لحكام الـ VAR

الأحد 22/مارس/2020 - 11:30 ص
جمال الغندور
جمال الغندور
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يسرى غازى
كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة عن مصير الدورات التدريبية الخاصة بحكام تقنية الفيديو المعروفة بـ var خلال فترة التوقف الإجباري للدورى الممتاز.
وقال جمال الغندور فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن كافة الأنشطة الرياضية والدورات التدريبية الخاصة لقضاة الملاعب ومنها حكام تقنية الفيديو متوقفة لحين إشعار آخر .

وأكد أن الحكام جزء من المنظومة الرياضية ويقفون صفا واحدا لمواجهة الحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

كان اتحاد الكرة أعلن عن تعليق نشاط كرة القدم 15 يوما فى بيان رسمي جاء على النحو التالي:

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 16 مارس ، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية،وذلك بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم.
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