عندك مشوار ونازل من البيت.. إجراءات بسيطة للوقاية من فيروس كورونا

قال الدكتور أيمن دهشان، مستشار المعهد القومى للجودة، إنه من الممكن الاستعانة بزجاجة فارغة وملئها بكلور مختلط بالمياه ووضعها فى الجيب دائمًا.





وأضاف "دهشان"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على "قناة مصر الأولى"، أنه يمكن استبدال المياه بالكلور بجيل صبار مع نسبة كحول بعد شرائه من أى صيدلية بنسبة 65% أو 70%.





وأشار مستشار المعهد القومى للجودة إلى أنه لابد من عدم النزول من المنزل إلا للضرورة القصوى، واستخدام الزجاجات فى تعقيم كل ما هو حولنا حتى الوصول إلى باب المكتب أو مقر العمل.



