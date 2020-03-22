رئيس حدائق الحيوان: استغلال فترة غلق حديقة الجيزة فى أعمال التطهير والتعقيم.. فيديو





الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا .. قال الدكتور محمد رجائى ، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان ، إن وزير الزراعة قرر غلق حديقة الحيوان لمدة أسبوعين لإستغلال هذه الفترة فى تعقيم وتطهير الحديقة ضمن









وأوضح الدكتور محمد رجائى ، بوجود بذل كبير يبذل من العمال خاصة بأعمال تطهير لطرقات ومشيات حديقة الحيوان ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا .





ولفت إلى أن التعقيم بأسس سليمة هو أمر فى غاية الأهمية بطريقة لا تؤثر على الحيوانات والجمهور وذلك عن طريق اختيار أيام مشمسة لسهولة جفاف المطهرات بصورة سريعة.





وأشار الدكتور محمد رجائى ، إلى أن حديقة الحيوان تتبع نظام تعقيم خاص عن طريق رش كل 3 أيام منطقة وتطهيرها بشكل كامل لافتأ إلى أنه تم رش وتعقيم حديقة الحيوان نسبة 75% حتى الآن ..



























