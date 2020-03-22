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أخبار العالم

إسبانيا تصل لرقم قياسي في عدد إصابات كورونا بـ 28572 و1720 وفاة

الأحد 22/مارس/2020 - 01:19 م
إسبانيا تصل لرقم
إسبانيا تصل لرقم قياسي في عداد إصابات كورونا
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أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 28572 حالة، وفقًا لسكاي نيوز.

فيما وصل عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 1720 حالة.




وتأتي إسبانيا في المرتبة الثالثة بعد الصين وإيطاليا في قائمة أكثر الدول تضررا بالفيروس المستجد على مستوى العالم.

وقد بات المشهد أكثر تعقيدًا في إسبانيا، حيث اكتظت المستشفيات بالمرضى ونقص في المواد الصحية، والجميع في حاله انتظار لحالات وفيات جديدة، بالإضافة إلى العدوى التي لا يمكن إيقافها رغم المجهودات التي تقوم بها الحكومة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

بدأ مئات الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم عطلة نهاية الأسبوع بسبب إغلاق فيروس كورونا ، حيث تسارع عدد القتلى في العالم بشكل حاد وحذرت منظمة الصحة العالمية الشباب من أنهم "لا يقهرون".

وقد أدى هذا الوباء إلى تقويض الحياة تمامًا في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى تقييد حركة السكان بشكل كبير، وإغلاق المدارس والشركات، وإجبار الملايين على العمل من منازلهم، بينما فقد الكثير منهم سبل عيشهم بالكامل.


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