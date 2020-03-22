AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إسبانيا تسجل 3076 حالة إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد

الأحد 22/مارس/2020 - 01:07 م
إسبانيا تسجل 3076
إسبانيا تسجل 3076 حالة إصابة بفيروس كورونا
Advertisements
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأحد عن تسجيل 3076 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال يوم واحد.

وقد بات المشهد أكثر تعقيدًا في إسبانيا، حيث اكتظت المستشفيات بالمرضى ونقص في المواد الصحية، والجميع في حاله انتظار لحالات وفيات جديدة، بالإضافة إلى العدوى التي لا يمكن إيقافها رغم المجهودات التي تقوم بها الحكومة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

بدأ مئات الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم عطلة نهاية الأسبوع بسبب إغلاق فيروس كورونا ، حيث تسارع عدد القتلى في العالم بشكل حاد وحذرت منظمة الصحة العالمية الشباب من أنهم "لا يقهرون".

وقد أدى هذا الوباء إلى تقويض الحياة تمامًا في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى تقييد حركة السكان بشكل كبير، وإغلاق المدارس والشركات، وإجبار الملايين على العمل من منازلهم، بينما فقد الكثير منهم سبل عيشهم بالكامل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيروس صيني مميت يصل إلى اليابان.. ويهدد حياة الملايين بالخطر

كورونا يواصل اجتياح العالم ويضرب دولة جديدة

إسبانيا تعلن حالة الطوارئ بعد تسجيل نحو 2000 إصابة بـ كورونا في 24 ساعة

كورونا يغزو أفريقيا.. الدول المتقدمة تصدر الفيروس للقارة السمراء.. وإغلاق الحدود أبرز الإجراءات الاحترازية

متطوعون يخضعون للقاح تجريبي.. خبر صادم من منظمة الصحة العالمية عن فيروس كورونا

إسبانيا تسجل 2000 حالة كورونا في 24 ساعة.. 43% منها بالعاصمة

ترشيحاتنا

ينتج عنه غاز سام.. هاني الناظر يحذر من خلط الكلور بمواد التنظيف الأخرى

حميات دمنهور تكشف حقيقة استقبال حالات إيجابية بـ فيروس كورونا.. فيديو

كارثة في فرح مصري .. شباب يرقصون بالكمامات وملابس العمليات .. شاهد

بيتفرج على مواقع إباحية ويمارس الجنس في التليفون مع بنات .. هيام: جوزى خان أخويا مع مراته و طلقنى

إصابة حاتم المسحل نائب رئيس نادي الاتفاق السعودي بـ كورونا

سوبر ماركت يبتكر طريقة لمنع المواطنين من تخزين السلع.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زلزال مدمر يضرب كرواتيا ويهدم مباني مهمة بالعاصمة.. صور

توقف عن شرائها.. الطعمية تنقل فيروس كورونا

لعشاق الكوفي.. طريقة عمل القهوة الفرنسية بالبندق