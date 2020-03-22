AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

المغرب تعلن ارتفاع عدد الإصابات بـ كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 01:08 م
المغرب تعلن ارتفاع
المغرب تعلن ارتفاع عدد الإصابات بـ كورونا
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم، الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 104حالات؛ حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.


وقررت السلطات في المغرب وقف حركة القطارات نهائيا منعا للتكدسات وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا.


وأضافت السلطات المغربية أنه سيتم تطبيق القرار اعتبارا من بعد غدا الاثنين.


وأعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس السبت، ارتفاع عدد الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد إلى 86 حالة. 


ومساء الخميس، أعلنت السلطات المغربية حالة الطوارئ الصحية، وتقييد الحركة فى البلاد، ابتداء من السادسة مساء غدا الجمعة إلى أجل غير مسمى، كوسيلة "لا محيد عنها" لإبقاء فيروس كورونا المستجد تحت السيطرة. 


وقال بيان لوزارة الداخلية المغربية ، إن معظم الأشخاص سيكون بوسعهم مغادرة منازلهم لشراء الأغذية أو الأدوية لكن الموظفين الذين تقتضي الضرورة تواجدهم في أماكن العمل، والعمال في القطاعات المهمة، سيحصلون على تصاريح تسمح لهم بالذهاب إلى العمل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرار عاجل.. المغرب يوقف جميع الرحلات الجوية الدولية لمواجهة انتشار كورونا

المغرب.. حالة وفاة ثانية بـ كورونا وارتفاع عدد الإصابات لـ 38

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب لـ 54 حالة

إعلان حالة الطوارئ بالمغرب لأجل غير مسمى

مصر تسجل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وترامب يعلن بدء إجراءات تجريب مضاد الملاريا في علاج الوباء.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في المغرب

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. تحذير شديد اللهجة من ماكرون لـ بريطانيا

التفاصيل الكاملة لإصابة ديبالا بفيروس كورونا وآخر تطورات وضعه الصحي

خطوة واحدة تطرد جراثيم كورونا من يدك.. فيديو

1000جنيه شهريا .. اقتصادية البرلمان تزف بشرى لأصحاب العمالة غير المنتظمة

فرح ينتهي بالسجن.. عريس وعروس يقضيان أول ليلة لهما في المعتقل.. صور

كابتن الأهلي السابق يقدم نصائح لـ حسام عاشور بعد قرار الاستغناء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زلزال مدمر يضرب كرواتيا ويهدم مباني مهمة بالعاصمة.. صور

توقف عن شرائها.. الطعمية تنقل فيروس كورونا

لعشاق الكوفي.. طريقة عمل القهوة الفرنسية بالبندق