فرج عامر يكشف حقيقة تسريح مدربين ولاعبين في فرق الناشئين بسموحة

وأعربت الوزارة عن ثقتها الكبيرة في تحمل إدارات الأندية لمسئولياتها تجاه الأجهزة الفنية للفرق بالألعاب الرياضية المختلفة وقطاعات الناشئين، خلال فترة تعليق النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا المستجد.





وآكد وزير الشباب والرياضة أن لديه ثقة كبيرة في مراعاة الأندية ومجالس إداراتها لظروف كافة العاملين والأجهزة الفنية التابعة لها.

وأكدت الوزارة ، أنه لا نية لدى الأندية لتسريح مدربي قطاعات الناشئين بداعي توقف النشاط الرياضى وتوفيرا للنفقات، خاصة وأن النشاط الرياضى لم يتم إلغاؤه، لكنه معلق فقط لمدة أسبوعين، في ضوء قرارات مجلس الوزراء والإجراءات الاحترازية المتبعة بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفى مع الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.