واصلت أسواق الأوراق المالية في الشرق الأوسط خسائرها اليوم الأحد، على الرُغم من محاولات الحكومات تخفيف التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المُستجد "كوفيد 19" بإجراءات تحفيزية.







وجاء تراجع بورصات الشرق الأوسط في حين حققت البورصة المصرية - بعد خسائرها التي سجلتها الأسبوع الماضي - مكاسب بمقدار 33 مليار جنيه خلال جلستي اليوم والخميس الماضي بدعم من تدخل بنكي الأهلي ومصر لدعم البورصة حيث أعلنا عن ضخ 3 مليارات جميع لشراء الأسهم بالبورصة المصرية التي كانت أسعارها قد وصلت إلى مستويات غاية في التدني مقارنة بأسعارها العادلة.







وبحسب وكالة "بلومبرج" الإخبارية، فإن المؤشر الرئيسي لبورصة أبو ظبي للأوراق المالية سجل أكبر خسارة في المنطقة، في حين تراجعت مؤشرات الأسهم في أسواق كل من أبو ظبي والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين، متأثرة بتراجع أسعار العقود الآجلة للنفط يوم الجمعة وسط تزايد المخاوف من أن يتزايد انهيار الطلب العالمي على الطاقة.







وقال هادي بن ملوكة الرئيس التنفيذي لشركة "فرونتير إنفستمنت مانجمينت بارتنرز" في مركز دبي المالي العالمي، في حوار للوكالة الأمريكية، إن الخاسر الأكبر هو قطاع البنوك، والذي سيتعرض لصعوبات لفترة أطول، خاصة في ظل انخفاض أسعار الفائدة إلى الصفر، وبالتالي انخفاض هوامش الفائدة أكثر، خاصة بالنسبة للبنوك السعودية، وهو ما سيترتب عليه تدهور في جودة الأصول وارتفاع في القروض المتعثرة وارتفاع تكلفة المخاطر، ومن المحتمل أن يتسبب ذلك في انخفاض العوائد أيضًا.







وخسر مؤشر "أبو ظبي" الرئيسي ما نسبته 3.5%، وانخفضت أسهم بنك "أبوظبي الاول" بنسبة 4.6%، وتراجعت أسهم مؤسسة الإمارات للاتصالات بنسبة 4.7%، وفقدت أسهم بنك "أبوظبي التجاري" ما نسبته 3.9%.







وانخفض السوق الرئيسي لتداول الأسهم في السعودية بمقدار 1.5%، فيما خسرت أسهم شركة "أرامكو" القابضة ما نسبته 1.2%، وتراجعت شركة الاتصالات السعودية بنسبة 2%، وفقدت أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية ما نسبته 1.5%.







وتراجعت أسهم مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.8%، في حين انخفضت أسهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 4.8%، وفقدت أسهم "إعمار العقارية" ما نسبته 3.1%، وخسرت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" ما نسبته 2%.







وانخفضت بورصة قطر بما نسبته 0.2%، في حين تراجعت أسهم بنك قطر الوطني بما نسبته 0.9%، وانخفضت أسهم مصرف الريان 1.1%.







أما في مصر، فقد قفزت مؤشرات البورصة المصرية في الدقائق الأولى من تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، وربح على أثرها رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو4ر18 مليار جنيه ليبلغ مستوى 4ر522 مليار جنيه مقارنة بنحو 504 مليار جنيه يوم الخميس الماضي.