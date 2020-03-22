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أخبار العالم

الأردن يعلن بدء استخدام عقار واعد لعلاج كورونا.. تفاصيل

الأحد 22/مارس/2020 - 04:18 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
بدأت وزارة الصحة الأردنية استخدام عقار الملاريا "هيدروكسي كلوروكين"، أحد مشتقات الكلوروكوين، في علاج فيروس "كورونا" المستجد.

وقال الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة، نذير عبيدات، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن الأردن سيبدأ اليوم باستخدام العقار، الذي يعد من أقدم وأشهر الأدوية المضادة للملاريا، في علاج فيروس "كورونا" ضمن دراسة سريرية، وبناء على دراسات أظهرت فاعليته، رغم أن هذه الدراسات ما زالت بحاجة لتجارب أوسع.

وأوضح عبيدات أن العقار له تأثير إيجابي على المرضى إلا أنه ليس علاجا نوعيا، في حين تؤكد الدراسات والتجارب أنه علاج واعد، مشيرا إلى أن العقار كان يستخدم سابقا للملاريا فيما يغدو استخدامه اليوم لحالات الروماتيزم وآلام المفاصل.

ولفت عبيدات إلى أن اللجنة الوطنية للأوبئة طلبت السير بإجراءات تسمح باستخدام العقار حسب الأصول، وأصبح بالإمكان استخدام العقار في علاج "كورونا" بعد إجازته من قبل مؤسسة الغذاء والدواء.

وسيستخدم عقار "هيدروكسي كلوروكوين"، وفق عبيدات، ضمن بروتوكول علاجي، في وقت أجيز فيه للمرضى المؤكد إصابتهم بالفيروس في المستشفيات الأردنية المعتمدة لعلاج الفيروس فقط.

وحول الآثار الجانبية أكد أنها نادرة الحدوث لكنها متوقعة عند استخدام أي عقار، منبها أن العقار لا يستخدم كوقاية من الفيروس إنما هو علاج للحالات المرضية المشخصة من قبل الأطباء المعالجين، بعد تأكدهم من حالة المريض العامة، خاصة حالة القلب لديه.

وأعلنت الحكومة الأردنية حظر التجول في كل أنحاء البلاد ابتداء من  أمس السبت وحتى إشعار آخر، وإغلاق جميع المحلات التجارية بمختلف أشكالها، على أن يعلن الثلاثاء أوقات محددة للأردنيين لقضاء حوائجهم الضرورية وفقا لآلية محددة.
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