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أخبار البلد

لحمايتها.. "القوى العاملة" تخصص موقعا إلكترونيا لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

الأحد 22/مارس/2020 - 05:18 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين

ناشدت وزارة القوي العاملة، العمالة غير المنتظمة الراغبة في تسجيل بياناتها ، والتي لم تقم بالتسجيل من قبل، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط  www.manpower.gov.eg .


وأكدت الوزارة أنها لن تقبل طلبات باليد من المواطنين ، وإنما يتعين على الراغبين تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد .


وجددت الوزارة ، الإعلان عن تخصيص  رقم  تليفون (01212201303) لاستقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة على الواتس اب، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية هذه الفئة من المواطنين .


وحذرت الوزارة جموع المواطنين من الانسياق وراء الشائعات التي تروجها بعض المواقع والصفحات الالكترونية، من أنه سوف يتم صرف منح لمن يقوم  بإرسال بياناته على خدمة " الواتس اب ".

 

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