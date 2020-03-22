لحمايتها.. "القوى العاملة" تخصص موقعا إلكترونيا لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

ناشدت وزارة القوي العاملة، العمالة غير المنتظمة الراغبة في تسجيل بياناتها ، والتي لم تقم بالتسجيل من قبل، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط www.manpower.gov.eg .
وأكدت الوزارة
أنها لن تقبل طلبات باليد من المواطنين ، وإنما يتعين على الراغبين تسجيل بياناتهم
على الموقع الإلكتروني، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية
من فيروس "كورونا" المستجد .
وجددت الوزارة ، الإعلان عن تخصيص رقم تليفون
(01212201303) لاستقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة على الواتس اب، وذلك في إطار
خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية هذه الفئة من المواطنين .
وحذرت الوزارة جموع المواطنين من الانسياق
وراء الشائعات التي تروجها بعض المواقع والصفحات الالكترونية، من أنه سوف يتم صرف منح
لمن يقوم بإرسال بياناته على خدمة " الواتس
اب ".