أول رد من الأطباء بعد توجيه الرئيس السيسي الشكر لهم

قال الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى، "أتوقف أمام 4 نقاط في حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، منها توجيه الشكر للحكومة على الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا فى الوقت المناسب".





وأضاف الدكتور هشام الخياط، أثناء مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، "توجيه الشكر للشرطة والقوات المسلحة، وتوجيه الشكر للإعلام فى مواجهة الشائعات حول انتشار الفيروس، وشكره للأطباء ودورهم فى مواجهة انتشار فيروس كورونا".





وتابع أستاذ الكبد والجهاز الهضمى "شكر الرئيس اليوم أثلج صدورنا"، معقبا "نحن خط الدفاع الأول".





وأكد أن التزام المواطنين أسبوعين فقط فى المنازل يعنى تجاوز أزمة انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن الفرق بين الحكومة المصرية والإيطالية فى مواجهة فيروس كورونا، أن مصر بدأت الإجراءات الاحترازية قبل تجاوز الإصابة 100 مواطن، أما إيطاليا فبدأت إجراءاتها الاحترازية بعد إصابة 1000 شخص بالفيروس.



