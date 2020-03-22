ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا إلى 16018 حالة

قالت وزارة الصحة الفرنسية، في بيان عاجل لها منذ قليل، إن عدد الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفعت حتى الآن لتصبح 16018 شخصًا.





سجلت فرنسا، ظهر اليوم، وفاة أول طبيب يعمل في مستشفى على أراضيها بعد أن أُصيب بفيروس كورونا، حسب ما أعلن وزير الصحة أوليفييه فيران الأحد مشيرًا إلى أنه "على حد علمه" أول وفاة من هذا النوع في البلاد.





ومنذ قليل، أفادت أعلنت وزيرة الدولة الفرنسية لشئون البيئة إيمانويل فارجون، إصابتها بفيروس كورونا، لتصبح رابع وزيرة فرنسية تصاب بالوباء.



