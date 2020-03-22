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أخبار العالم

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا إلى 16018 حالة

الأحد 22/مارس/2020 - 08:47 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت وزارة الصحة الفرنسية، في بيان عاجل لها منذ قليل، إن عدد الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفعت حتى الآن لتصبح  16018 شخصًا. 

سجلت فرنسا، ظهر اليوم،  وفاة أول طبيب يعمل في مستشفى على أراضيها بعد أن أُصيب بفيروس كورونا، حسب ما أعلن وزير الصحة أوليفييه فيران الأحد مشيرًا إلى أنه "على حد علمه" أول وفاة من هذا النوع في البلاد.

ومنذ قليل، أفادت أعلنت وزيرة الدولة الفرنسية لشئون البيئة إيمانويل فارجون، إصابتها بفيروس كورونا، لتصبح رابع وزيرة فرنسية تصاب بالوباء. 

وبحسب آخر حصيلة رسمية أعلنتها السلطات مساء السبت فإن الوباء خلف 562 وفاة، وإصابة 6172 آخرين، 1525 منهم في حالة حرجة بغرف الإنعاش.
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