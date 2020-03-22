لحماية نفسك من الفيروسات .. أخطاء في النظافة تحتاج إلى التوقف عن فعلها

موقع Bright Side يقدم قواعد النظافة الأكثر شيوعًا وكيفية العناية بنفسك بشكل صحيح.





1. الاستحمام كثيرا



قد يبدو الأمر غريبًا ، لكن كثرة الاستحمام في كثير من الأحيان سيئ مثل عدم الاستحمام على الإطلاق.فإن أخذ الكثير من الاستحمام يجعل بشرتك جافة ومتشققة ، مما يؤدي إلى حقيقة أن الميكروبات يمكنها اختراق جسمك بسهولة من خلال هذه الجروح. يوصي الخبراء بالغسيل لا أكثر من مرة واحدة في اليوم.







2. عدم غسل الأيدي قبل الذهاب إلى المرحاض



يمكنك العثور على البكتيريا ليس فقط في المرحاض ، ولكن في جميع أنحاء المنزل بأكمله. هذا يعني أنه إذا لم تغسل يديك لفترة طويلة ، فربما تكون البكتيريا موجودة عليها أيضًا. عند زيارة الحمام ، تلمس الأجزاء الخاصة التي تشكل الميكروبات خطرًا كبيرًا عليها. وبالتالي ، فإن غسل يديك قبل الذهاب إلى المرحاض أكثر أهمية من بعده.

3. النوم على نفس الوسادة لفترة طويلة



الوسائد ذات الريش يمكن أن يؤدي إلى الحساسية ، مما يسبب احتقان الأنف وتورم وتهيج الممرات التنفسية العلوية. كما يوصى بغسل وسادتك كل أسبوع بماء لا يقل عن 130 درجة







4. ترك حيواناتنا الأليفة تنام معنا



اتضح أنه حتى في الليل ، علينا اتباع قواعد النظافة. هذا لا ينصح بالسماح للقطط والكلاب بالنوم في نفس السرير معك. حتى أكثرها تنظيمًا جيدًا تحمل الكثير من البكتيريا على الفراء. من الصعب تصديق ذلك ،