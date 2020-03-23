AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أغربها الملح .. 4 حيل مجربة للتخلص من السعال والتهاب الحلق فورا

الإثنين 23/مارس/2020 - 01:00 ص
الكحة
الكحة
Advertisements
لمياء الياسين
طفلك يعانى من السعال الشديد ولا تفضلين دوما اللجوء إلى المضادات الحيوية إليك أسرع 3 وصفات للتخلص من السعال الجاف وإحتقان الحلق يقدمها موقع برايت سايد

1.  الزنجبيل

 تحتاجين  إلى دمج القليل من الدقيق والعسل وزيت الزيتون مع ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون (أو مسحوق الزنجبيل). ضعي بعض المزيج على منديل ثم ضعيه على صدر طفلك باستخدام ضمادة. ضعيه حوالي 3 ساعات قبل موعد النوم.

2. الملح على القدمين

يمكن أن يساعد دفء القدمين أيضًا على إزالة السعال. قم بتسخين بعض ملح البحر في الميكروويف أو في مقلاة - لا تبالغى في ذلك ، يجب أن تكون درجة الحرارة مريحة لطفلك ولا تحرق جلده! ثم ضعيه على قدمي طفلك ولفي ضمادة حوله. اتركيه حتى يبرد الملح ، ثم أزيلي كل شيء وأعيدي الجوارب الدافئة على أقدامهم.

3. تحضير الغرغرة بالماء المالح

يمكن للغرغرة بالماء المالح أن تخفف أعراض التهاب الحلق مؤقتًا. كل ما عليك فعله هو إضافة 1/4 إلى 1/2 ملعقة صغيرة من الملح إلى كوب من الماء (يفضل أن يكون فاترًا) ويقلب لجعله يذوب. للحصول على نتائج أفضل ، يمكنك أيضًا إضافة ملعقة صغيرة من صودا الخبز إلى المحلول.

نصيحة: من الأفضل إعطاء هذه الغرغرة للأطفال الأكبر سنًا للتأكد من عدم ابتلاع هذه المياه أو الاختناق عن طريق الخطأ.

4. اخلطي الموز والماء والعسل

هذا العلاج قادر على تهدئة سعال التهاب الشعب الهوائية. ستحتاج أولًا إلى غلي بعض الماء ، ثم قشر الموز واهرسيهم جيدا و ضعى المعجون في وعاء ثم صبى الماء عليه ودعيه ينقع لمدة 30 دقيقة. ثم اترك المزيج يبرد وأضف ملعقة من العسل. قدم 100 مل منه لطفلك 4 مرات في اليوم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حيل تخلصك من أعراض نزلات البرد دون مضادات حيوية

بدون مضادات حيوية .. 3 حيل سريعة تخلصك من السعال الجاف

علاج الزكام بحيل بسيطة تخلصك من المرض سريعا

علاج البلغم.. وصفات طبيعية للتخلص من الكحة الشديدة

علاج الزكام .. وصفات طبيعية للحامل والأطفال

في لمح البصر.. تخلصي من السعال الجاف بنوع مهمل من التوابل

ترشيحاتنا

برلماني يكشف تفاصيل محاولة هروب مصاب بـ كورونا من الشرطة بالمنوفية

الحكومة تدرس إنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة لمواجهة كورونا

زيادة بطاقات التموين لـ 100 جنيه.. مفاجأة برلمانية لمواجهة أزمة كورونا

تحقيقات موسعة فى بورسعيد بعد تسريب قرار المحافظ بوقف التنقل بين المدينة الحرة ودمياط والدقهلية

اقرأ هذه الآية قبل نومك تحفظك حتى تستيقظ

الأزهر : من لَزَم بيتَه وقت الوباء له أجر الشَّهيد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى سلايف.. هنا الزاهد برفقة زوجة كريم فهمي

شاهد.. علامة تجارية جديدة لشركة نيسان وسيارتها Z الرياضية.. صور

لو اتعاملت مع مصاب كورونا.. طريقة واحدة تحميك من الإصابة بالفيروس