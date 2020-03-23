أغربها الملح .. 4 حيل مجربة للتخلص من السعال والتهاب الحلق فورا

طفلك يعانى من السعال الشديد ولا تفضلين دوما اللجوء إلى المضادات الحيوية إليك أسرع 3 وصفات للتخلص من السعال الجاف وإحتقان الحلق يقدمها موقع برايت سايد





1. الزنجبيل





تحتاجين إلى دمج القليل من الدقيق والعسل وزيت الزيتون مع ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون (أو مسحوق الزنجبيل). ضعي بعض المزيج على منديل ثم ضعيه على صدر طفلك باستخدام ضمادة. ضعيه حوالي 3 ساعات قبل موعد النوم.

2. الملح على القدمين

يمكن أن يساعد دفء القدمين أيضًا على إزالة السعال. قم بتسخين بعض ملح البحر في الميكروويف أو في مقلاة - لا تبالغى في ذلك ، يجب أن تكون درجة الحرارة مريحة لطفلك ولا تحرق جلده! ثم ضعيه على قدمي طفلك ولفي ضمادة حوله. اتركيه حتى يبرد الملح ، ثم أزيلي كل شيء وأعيدي الجوارب الدافئة على أقدامهم.





3. تحضير الغرغرة بالماء المالح

نصيحة: من الأفضل إعطاء هذه الغرغرة للأطفال الأكبر سنًا للتأكد من عدم ابتلاع هذه المياه أو الاختناق عن طريق الخطأ.





4. اخلطي الموز والماء والعسل