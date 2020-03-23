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توك شو

نقيب الزبالين: نحن جنود ويجب أن ننظف مصر

الإثنين 23/مارس/2020 - 01:48 ص
نقيب الزبالين
نقيب الزبالين
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إبراهيم القادري
قال شحاتة المقدس نقيب الزبالين، إنه يعتبر مهنة الزبال كأنه جندي على الجبهة لأنه يجب أن ينزل ويقوم برفع الزبالة حتى لو تم حظر جميع المواطنين.

وأضاف شحاتة المقدس خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على قناة الأولى، أن البيوت يجب أن تنظف من الزبالة لأنها من الممكن ان تكون سبب في نقل الفيروس نفسه.

وأوضح شحاتة المقدس ،:أنني طالبت بتوفير جونتات وكمامات واحذية مخصصة للزبالة  لانني لدي مليون زبال ولا يستطيعون شراء هذه المستلزمات.

وتابع : أن هذه المستلزمات للمحافظة علينا وعلي الجميع من انتشار هذا الفيروس وللمحافظة على حياة الجميع.

واستكمل: أن سنة81 كنا نعمل في الشارع أثناء حظر التجول وكان هناك ارتباك في الوضع وقتها لأن الزبال هو مهمته مهمة قومية لأننا جنود ويجب ان ننظف مصر. 
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